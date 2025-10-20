El gesto de Cinthia Fernández por el Día de la Madre que generó indignación en redes

El domingo 19 de octubre se celebró el Día de la Madre y Cinthia Fernández quiso presumir su maternidad a través de lo que pensó serpia un tierno gesto. Sin embargo, en redes sociales la castigaron por falta de empatía e invasión a la privacidad.

Todo comenzó con un posteo en su cuenta de Instagram donde relató que sus hijas más grandes estaban en una excursión de egresados junto a sus compañeros de colegio: "Están de viaje de egresados en el Tigre. Hoy me levanté y me sentía muy movilizada sin ellas y dije 'acá sentada no me puedo quedar'", comenzó su relato.

Los usuarios criticaron a Cinthia Fernández por llegar de sorpresa al viaje escolar de sus hijas

Fernández decidió llegar de sorpresa al lugar donde estaban Charis y Bella: Es el mejor regalo que tuve, abrazarlas y escuchar los 'te amo' y 'te extraño'. No pido más en esta vida, solo que nunca me falten. Gracias por hacerme del título de mamá ", escribió.

En el video se vio el viaje en lancha hasta el hotel en Tigre donde estaban las nenas. Al llegar al lugar, se escondió con Francesca -su hija menor- para sorprender a las gemelas.

Para lo que Chintia fue pura emoción, para los usuarios les pareció una desubicación y falta de respeto: "Te pasaste tres pueblos. Es como que en la luna de miel te aparezca tu suegra "; "Ella siempre quiere ser el centro de atención, ¡qué densa!" o "Me parece malísimo, no tiene nada de tierno esto que hiciste. Ellas están creciendo y vos no las dejás", fueron algunos comentarios.

Por otro lado, hay quienes pensaron en el resto de los alumnos, que no pudieron abrazar a sus mamás en su día: "¿La escuela aceptó esto sin tener en cuenta a las otras madres?", se preguntó una seguidora. "Por más que sea el Día de la Madre, ellas están con sus amigos y además todos los chicos tenían el mismo derecho. Esto pasa porque es Cinthia Fernández", expresó otra persona.