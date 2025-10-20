Superada, Gimena Accardi destapó su próximo paso con Nico Vázquez: "Contacto cero"

Está claro que Gimena Accardi no desea iniciar una disputa pública con su ex pareja, Nico Vázquez. Recientemente, el actor confesó que está comenzando una historia de amor con su compañera Dai Fernández, lo que podría traer cierta incomodidad con su ex esposa.

Mientras el director teatral prefiere mantener un perfil bajo y alejar su vida privada de las cámaras, Accardi demostró que no tiene nada que ocultar. Aunque su buena predisposición no convence a todos, fue clara al hablar con Los Profesionales: "Esto es nuevo, es reciente y está muy bien. Está soltero, no me debe explicaciones, ni él a mí ni yo a él ".

Gimena Accardi prefiere no hablar de bandos cuando se trata de su ex pareja, Nico Vázquez

La actriz no coincide con quienes eligen tomar partido por alguno de los dos y prefirió dejar en claro que no hay bandos, sino un matrimonio que terminó y una nueva historia que comienza. "Dai es un amor, talentosa, hermosa", elogió a su colega, quien sería la nueva novia de Vázquez.

El periodista Fede Flowers no dudó en ir más allá y le preguntó si consideraba que los tiempos podían prestarse a la confusión, ya que la separación fue hace apenas dos meses y Nico ya blanqueó su relación con la persona señalada como la tercera en discordia. Accardi respondió con calma: "Los tiempos uno no los mide, cuando te pasa, te pasa. Y si les está pasando, bienvenido sea ".

"De todo corazón, sobre todo para Nico, le voy a desear lo mejor siempre", continuó Gimena. Sin embargo, aunque sus palabras fueron conciliadoras, su lenguaje corporal transmitió cierta tensión: sin una sonrisa en el rostro y algo apurada por escapar de las preguntas incómodas.