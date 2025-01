Mauro Icardi no tiene límites y se vengó de Wanda Nara con su propia hija: "Te voy a buscar con la policía"

Un nuevo capítulo en la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi marcó el fin de semana: trascendió un polémico audio entre el futbolista y su hija mayor, Francesca Icardi donde el jugador amenazó a la nena con "pasarla a buscar con la policía" en su propio cumpleaños.

El audio lo dio a conocer el periodista Pampa Mónaco a través de sus historias de Instagram, donde se ve la insistencia del delantero para que la niña pase la fecha especial con él, como estaba dictaminado por la Justicia tras un arreglo con los abogados de ambas partes. Sin embargo, la pequeña quería pasarlo en la casa de su madre.

Mauro Icardi amenaza a su hija Francesca y Wanda Nara salió perjudicada

" Si vos querés que yo te vaya a buscar con la policía , como tu mamá mandó a la policía a casa para sacar a Silvia (la niñera que Wanda denunció), como mandó a la policía a casa para sacarme a mí, de mi propia casa...", se escucha un Icardi furioso, mientras que de fondo se escucha a Francesca decir "no".

En los minutos de audio, el deportista no bajó la guardia y pareciera que no tuvo en cuenta la edad de la menor, tratándola como una persona adulta: " Si querés eso lo hacemos, no tengo problema ... pero después tu mamá sale llorando en los medios", agregó cuando fue interrumpida por su primogénita: "Un defensor de menores o un juez, yo qué sé, lo que quieras, me va a preguntar ¿vos querés pasar el 19 con tu mamá o con tu papá?".

El navegador no soporta este contenido.

"Me parece que no sos una nena que tengo que ir con la policía a buscarte, y que tu mamá debería cumplir, pero como no cumple, lo haremos a la manera que hace tu mamá, mandar policía a casa ...", argumentó Mauro a la contestación de su hija. Finalmente, la pequeña le pregunta si se hará presente en su fiesta de cumpleaños: "Bueno, vas a venir a mi cumple, ¿Sí o no?". El futbolista le contesta: "Tengo que ver la agenda".

La última frase Mauro Icardi indignó a las redes sociales que no tardaron en fulminarlo: "Lo siniestro que es, la nena le pregunta si va a ir al cumpleaños y él le dice tengo que ver la agenda. Sorete igual que la China" o "Qué bronca que me da ese audio de Icardi Dios, como podés tratar así a tu hija por rencor a su mamá", fueron algunos comentarios de las redes sociales. Cabe recordar que, además, la China Suárez -como nueva pareja del futbolista- está organizando una fiesta para los 10 años de Francesca Icardi con la temática de la famosa fiesta Bresh.