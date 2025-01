El hermano de Jimena Barón amenazó de nuevo a su ex pareja: esto dicen los violentos chats

Mientras Jimena Barón disfruta de un verano a pleno con su embarazo, su hermano, Fede Barón se coloca en el ojo de la tormenta por el maltrato psicológico y verbal que ejerce contra su ex pareja y madre de su hija. En las últimas horas trascendieron nuevas capturas y una carta documento que dejó boquiabiertos a los usuarios de las redes sociales.

Según Nara Zubieta, con quien cortó a menos de un año de tener a su primera hija Matilda Barón, el actor se niega a verla ya que prioriza su trabajo por el que actualmente se encuentra en Mar del Plata. Ante los primeros mensajes expuestos donde usó calificativos deportables hacia quien fue su mujer, Intrusos se acercó al acusado para saber su versión y este no sorprendió con su soberbia: "No voy a hablar de nada, prefiero no hablar", contestó con una sonrisa en el rostro.

Sin embargo, aquella actitud de superación del móvil no fue la misma que se vio reflejada en la carta documento que le envió a su ex pareja por filtrar los chats: "Atento a encontrarme ejerciendo mis labores de actor en ciudad de Mar del Plata, soy anoticiado de diferentes dichos supuestamente míos, ventilando a diferentes medios de comunicación, conversaciones que pertenecen al seno íntimo de un vínculo", inicia el documento (expuesto en redes sociales por Fede Flowers) que puso en el medio a una menor que en primera instancia también recibió violencia psicológica al negarle el cuidado que como padre corresponde.

Al ver la repercusión de sus dichos, Fede Barón quiso priorizar a su primogénita: "Sin tener en cuenta que producto de nuestra relación infructuosa nació un angelito al que hay cuidar y proteger, y usted con su accionar impulsivo intenta generar un caos, con el sólo hecho de ensuciar, mancillar mi imagen y perjudicar mis labores. Con motivo de haber sido injuriado y denostado, enviando chats privados, vulnerando el derecho a la privacidad e intimidad, con términos totalmente falaces, carentes de verdad fáctica y de argumentos verdaderos", fueron las palabras remarcadas en el archivo legal que culminó con una especie de amenaza: "Atento a ello la intimó a un plazo de 48hs de recibida la presente proceda al cese de su accionar inescrupuloso caso contrario accionare civil y penalmente por los daños causados".

Nuevos chats filtrados que dejan al descubierto la violencia de Fede Barón hacia su ex

Mientras en el documento nombró a su hija como "un angelito al que hay que cuidar", en los nuevos chats filtrados continuó mostrándose molesto al tenerla a su cuidado: "Mañana te la llevas vos. Paje** todo el día rascándote, no haces un carajo en todo el día. Mañana voy a tu casa, no puedo dormir hace tres noches", se puede leer en las primeras líneas y continúa al día siguiente: "El domingo que viene se queda con vos, ya van dos domingos seguidos que está conmigo. Hoy vas a recibir un llamado de mi abogado, yo ya te dije que más de tres noches seguidas no la voy a tener", expresó sobre Matilda, que actualmente tiene 3 años.