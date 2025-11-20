El lado oculto de Aldana Masset, favorita de Miss Universo: heredera de la Coca Sarli y ex cantante de Agapornis

Miss Universo, el certamen de belleza más importante del año, ya inició su cuenta regresiva. Este jueves 20 de noviembre se celebrará en Tailandia la 74° edición del concurso, y Argentina ya tiene a su representante: Aldana Masset, una joven de 25 años oriunda de Valle María, Entre Ríos.

Masset se convirtió en la primera entrerriana en obtener el título de Miss Universo Argentina en los últimos 70 años: la última había sido Hilda Isabel Sarli Gorrindo, popularmente conocida como "la Coca" Sarli, coronada en 1955. Su irrupción en el certamen internacional no pasó desapercibida y su nombre rápidamente se volvió tendencia.

Aldana Masset: la entrerriana que está en boca de todos los que siguen el certamen de belleza Miss Universo

El impacto llegó tras su desfile preliminar en la prueba de baño, donde sorprendió con una caminata segura sobre el escenario del Impact Arena de Pak Kret, luciendo una bikini verde y el pelo ondulado. Ese momento se volvió uno de los más en redes sociales, elevando las expectativas sobre su desempeño. A partir de ahí, varios expertos y medios internacionales la señalaron como una de las favoritas para ingresar al Top del concurso.

Además de su carrera en el modelaje, Masset también es asesora de imagen y cantante . Ganó popularidad en 2022 al sumarse como vocalista de la banda de cumbia pop Agapornis, tras la salida de Melina Brizuela. Con el grupo realizó giras y shows hasta 2023, cuando Juliana Gallipoliti ocupó su lugar. En su canal de YouTube comparte videos cantando y tocando la guitarra, con covers de artistas como Sin Bandera, Camilo, J Balvin y Tini Stoessel.

De cantante de Agapornis a Miss Universo, Aldana Masset es una de las prometedoras para suceder a Victoria Kjær Theilvig

La modelo también sorprendió al revelar públicamente que convive con alopecia desde su infancia, algo que describió como "una gran inseguridad" durante muchos años. "Tengo alopecia, nací con esta condición. En esta zona no me crece el pelo y no me va a crecer nunca", explicó en un video que compartió con sus seguidores y agregó: "Durante mucho tiempo, para mí, fue una gran inseguridad y por eso nunca lo había hecho público. Hoy es algo que me hace sentir una persona fuerte".

La final de Miss Universo 2025

La gran final de la edición 74° tendrá lugar este jueves 20 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. Más de 100 mujeres competirán por la corona que actualmente ostenta Victoria Kjær Theilvig, representante de Dinamarca. Esta edición marcará además el debut de países como Palestina, Arabia Saudita y Mozambique, mientras que Azerbaiyán, Eslovenia, Ghana, Haití, Irak, Kosovo, Panamá y Sudáfrica regresarán tras varias ausencias.

El evento podrá verse en vivo desde las 22:00 hora argentina a través del canal oficial de YouTube de Miss Universo: la transmisión será global, en el idioma original, aunque también contará con subtítulos en español y se speran grandes resultados para la representante argentina, Aldana Masset.