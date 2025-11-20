La China Suárez se bajó del casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: "Es muy tóxico"

Eugenia "La China" Suárez confirmó que no concurrirá al casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo como había prometido, debido a que su pareja Mauro Icardi no logró que el club Galatasaray turco para el que juega lo autorice a viajar a la Argentina para el 6 de diciembre, cuando se realice la ceremonia en Córdoba. No obstante, se supo que enviaron un regalo caro como para no mostrar tanta desconsideración.

"¿Vieron que no va al casamiento de Cabré? Es muy tóxico lo de 'La China'", señaló Yanina Latorre al aire de SQP, el programa que conduce en América TV. Luego aclaró que el faltazo se da porque "Icardi no puede dejar Galatasaray para venir". La pareja había sido invitada por Cabré, en el marco de que la actriz es la madre de su hija Rufina, quien sí estará en la ceremonia.

"Habían confirmado la presencia, pero al final ella se bajó. Ella es como que sola no viene", cuestionó Latorre en relación a la actitud que tuvo Suárez. Sin embargo, también fue quien remarcó el hecho de que, casi como si fuera una compensación por el destrato a último momento, "mandaron un regalo caro". Latorre, quien desde hace años mantiene un encono por lo ocurrido durante el Wandagate en el que se conoció la infidelidad de Mauro con ella, se mostró crítica a la decisión de la ex de Benjamín Vicuña. "Es el papá de la hija y va Rufina. Es muy tóxico ese vínculo", rechazó, en relación a la simbiosis que muestran la actriz y el delantero.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré

En ese sentido, la conductora remarcó que había sido ella quien "había confirmado su presencia", para luego bajarse ante la imposibilidad de confirmar que iría Icardi. El futbolista no se encuentra en la mejor situación con el club turco, luego de pasar muchos meses lesionado. Su relación con el gol y con la hinchada local, se vieron perjudicados desde su vuelta.

Cabré y Pardo se casarán en una ceremonia íntima en la Córdoba donde se conocieron. "Nos parece lo más natural para nosotros, volver a un lugar que me hace muy feliz, donde conocí el amor. Donde hoy me siento un poquito más local", confesó el actor ante Teleshow. Ambos compartirán escenario en Ni media palabra, que se realizará en el Teatro Holiday de Villa Carlos Paz.