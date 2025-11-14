El llanto de Mauro Icardi y el pedido inesperado de sus hijas: detalles picantes del reencuentro

El reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas volvió a instalarse en la conversación pública durante los últimos días. No sólo porque hacía más de cuatro meses que no se veían, sino también porque las imágenes del futbolista paseando junto a la China Suárez —a quien las nenas habían dicho no querer ver— generaron ruido en el entorno de Wanda Nara.

Si bien el futbolista se dedicó por completo a pasar tiempo con sus hijas y recuperar los días perdidos, evitó publicar contenido en sus redes y respetó algunas de las condiciones impuestas por la Justicia. Sin embargo, otras las dejó de lado, como llevar a las niñas al colegio pese a que eso no estaba permitido.

Mauro Icardi se reencontró con sus hijas y todo fue alegría mezclada con llanto

La falta de posteos hizo que trascendiera poco sobre cómo fueron las horas juntos, aunque personas cercanas aseguran que compartieron paseos por el barrio privado, momentos de pileta, mucho juego y, por supuesto, una tarde de shopping acompañados por la madrastra.

En medio de este contexto, comenzaron a conocerse detalles del reencuentro: " Mauro se puso a llorar cuando vio a sus hijas . Se puso a llorar y las chicas fueron enseguida a abrazarlo y a contenerlo porque la realidad es que le costó mucho conseguir lo que consiguió, esto de poder verlas", contó Angi Balbiani.

La China, Mauro y las chicas cenando en familia

La periodista sumó más información vinculada al WandaGate y reveló cómo están las nenas con su papá: "De hecho, también, las chicas pidieron una extensión en esta visita. Se quedan hasta el 17 con el papá". Cabe recordar que el sábado 15 Mauro debía llevar a Francesca e Isabella nuevamente a la casa de Wanda . Además, agregó: "Las chicas hablaron con la licenciada Matera del Ministerio Público Tutelar y dijeron ' queremos estar un rato más con papá porque lo extrañábamos '".

En paralelo, Mauro Icardi solicitó al Galatasaray poder permanecer unos días más en Argentina, ya que extraña a sus hijas y no sabe cuándo volverá a verlas. No obstante, el club turco aún no respondió y, según trascendió, habría malestar por los problemas judiciales del delantero y su bajo rendimiento en la cancha.