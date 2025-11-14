La dolorosa aclaración de Cris Morena en el debut del programa de entrevistas de Cristina Pérez: "Para siempre"

Cris Morena fue la primera invitada que tuvo Cristina Pérez en su nuevo programa Camino a casa, el cual se estrenó este jueves y consta de entrevistas profundas en las que lo emocional y humano son el centro de largas charlas con figuras y referentes, que pasarán emisión a emisión del producto que transmite Telefe. Al haberse grabado este episodio antes del fallecimiento de Mila Yankelevich, su abuela dejó un mensaje grabado que salió al principio, en el cual aclaró su posterioridad.

"Este camino de vuelta a casa se grabó antes de la partida de mi nieta, Mila. Volver a casa es volver a mi alma, que hoy está habitada en amor por Ro y por Mila, para siempre", señaló la creadora de Chiquititas en el mensaje, que también involucró a su hija Romina Yan fallecida el fallecida el 28 de septiembre de 2010.

La breve aclaración siguió con la reconocible guitarra de la canción Un osito de peluche de Taiwán de Los Auténticos Decadentes y a partir de ahí la voz de la conductora que comenzó a contar la historia de su entrevistada. El diálogo ya contemplaba hablar de la pérdida de su hija, por lo que en uno de los tramos apareció una reflexión conmovedora de la productora, que también puede servir para su nieta.

"Una vez leí una historia de cómo las águilas hacen para sobrevivir: llegan a un momento en el que necesitan pasar por el sufrimiento más grande al arrancarse todas las plumas, también se sacan las garras de los pies. Quedan desprotegidas hasta que les crece todo de nuevo para poder volar. Yo hice eso. Me arranqué todo, me solté y me fui a la mierda, pero a un lugar lindo. Por eso digo que me salvaron la vida", explicó Cris Morena.

Cristina Pérez comenzó su programa de entrevistas con Cris Morena como invitada.

Mila falleció por ahogamiento accidental el 28 de julio de este año, cuando una barcaza golpeó y hundió el velero en el que viajaba junto a otras cuatro niñas y una instructora adulta del campamento de vela infantil organizado por el Miami Youth Sailing Foundation. La investigación todavía no determinó todas las responsabilidades y el caso sigue en la Justicia norteamericana, donde buscan determinar lo ejecutado por el capitán de la otra embarcación, además de la organización del evento.