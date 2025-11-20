Big Bang! News
Entre el duelo y la esperanza

El mensaje que María Becerra no quiere ignorar: "Dios me está diciendo que no tiene que ser"

La cantante habló de su deseo de ser madre como una "ansiedad apagada"

20 Noviembre de 2025 11:17
María Becerra

María Becerra paso un año complicado en cuanto a lo personal al perder un embarazo ectópico que resultó en una hemorragia interna grave, lo que la llevó a ser internada de urgencia y pasar por terapia intensiva. En medio de un duelo, la artista se arropó en el arte y mientras promociona su nuevo álbum vuelve a hablar de su maternidad deseada. 

La Nena de Argentina estuvo en un podcast donde reveló si volvería a ser madre: "Sigue siendo un anhelo pero ahora hay una ansiedad apagada", comenzó. 

María Becerra perdió un embarazo ectópico que resultó en una hemorragia interna grave

Si bien María no suele hablar de su vida privada: "Fue un proceso muy largo, la gente conoce lo que conoce porque escapó de nuestro control", se refirió a cómo la prensa filtró los detalles de su embarazo y cómo era su estado en terapia, pero así mismo aseguró que "hay otras muchas cosas que no saben que también pasaron". 

Con el alma en duelo, y un sueño que sigue latente pero apagado por el miedo y la desilusión, Becerra hizo un mea culpa: "Mi sueño siempre fue ser mamá joven pero porque a mí mis padres me tuvieron de grande".

La cantante creció con la idea de que a sus 20 años iba a convertirse en mamá, creyendo que en esa etapa de su vida tendría más energía de maternal, con juegos e ideas: "Eso fue algo que me perseguía. Yo decía quiero estar completamente vital". 

Con el tiempo y con lo vivido, María Becerra aceptó que no es su momento: "Y si ahora mi cuerpo me está queriendo decir algo yo lo tengo que escuchar", dijo y reveló que todavía no encontraron el "problema" científico de porque cada embarazo que tuvo fue ectópico. 

María Becerra

Si bien María Becerra se apoyó en especialistas de fertilidad, también llevó su problema a un plano más celestial: "Yo creo que Dios me está diciendo que en este momento no tiene que ser, y tengo que escucharlo porque ya hubo muchas alertas".

