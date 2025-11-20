El mensaje que María Becerra no quiere ignorar: "Dios me está diciendo que no tiene que ser"

20 Noviembre de 2025 11:17
María Becerra paso un año complicado en cuanto a lo personal al perder un embarazo ectópico que resultó en una hemorragia interna grave, lo que la llevó a ser internada de urgencia y pasar por terapia intensiva. En medio de un duelo, la artista se arropó en el arte y mientras promociona su nuevo álbum vuelve a hablar de su maternidad deseada.
La Nena de Argentina estuvo en un podcast donde reveló si volvería a ser madre: "Sigue siendo un anhelo pero ahora hay una ansiedad apagada", comenzó.
Si bien María no suele hablar de su vida privada: "Fue un proceso muy largo, la gente conoce lo que conoce porque escapó de nuestro control", se refirió a cómo la prensa filtró los detalles de su embarazo y cómo era su estado en terapia, pero así mismo aseguró que "hay otras muchas cosas que no saben que también pasaron".
Con el alma en duelo, y un sueño que sigue latente pero apagado por el miedo y la desilusión, Becerra hizo un mea culpa: "Mi sueño siempre fue ser mamá joven pero porque a mí mis padres me tuvieron de grande".
La cantante creció con la idea de que a sus 20 años iba a convertirse en mamá, creyendo que en esa etapa de su vida tendría más energía de maternal, con juegos e ideas: "Eso fue algo que me perseguía. Yo decía quiero estar completamente vital".
Con el tiempo y con lo vivido, María Becerra aceptó que no es su momento: "Y si ahora mi cuerpo me está queriendo decir algo yo lo tengo que escuchar", dijo y reveló que todavía no encontraron el "problema" científico de porque cada embarazo que tuvo fue ectópico.
Si bien María Becerra se apoyó en especialistas de fertilidad, también llevó su problema a un plano más celestial: "Yo creo que Dios me está diciendo que en este momento no tiene que ser, y tengo que escucharlo porque ya hubo muchas alertas".