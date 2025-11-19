El ninguneo de Mariana Brey a La Renga: "Milei los iluminó, yo no los conocía"

Mariana Brey volvió a demostrar que a la hora de defender al Gobierno nacional tiene argumentos que nadie se atrevería a decir. Tras la polémica por la entrevista en la que integrantes de la banda La Renga criticaron al presidente Javier Milei por la utilización contra su voluntad de la canción Panic Show, la conductora aseguró que ninguno de los miembros del conjunto era conocido por su rostro hasta ese momento e insinuó que se colgaban de la figura del economista libertario que quiere someter al país a la voluntad de Estados Unidos.

"¿Fue en Luján el show de La Renga? Mirá lo que hicieron", protestó Brey por la performance de la banda de Mataderos en la que subió a una persona de talla baja con la máscara del Presidente al escenario durante la interpretación que el mandatario se apropió contra su voluntad, como reconocieron en la entrevista con un medio chileno que ofreció el bajista Gabriel "Tete" Iglesias.

"Tienen que agradecerle a Milei, Dios mío", expresó la conductora al aire de Fractura Expuesta, su programa en Carnaval Stream. "Yo la cara de los cantantes no la conocía. No es (Gustavo) Cerati, Calamaro, Fito Páez. No sabés quiénes son. La cara yo no la conocía", insistió en su claro tono provocador. La Renga es, sin dudas y para cualquier especialista en el rock, una de las bandas más populares y convocantes del país, al punto de que realizaron muchísimos shows en diversas provincias y localidades, siempre con la misma característica de llevar a "los mismos de siempre", como llaman a sus seguidores, a todos lados.

La Renga subió a una persona de talla baja al show para imitar a Javier Milei.

"Sí sé que existe La Renga, conozco la banda, todo. Tampoco conozco tantos temas. No es una banda que yo haya seguido, igual me gustan sus canciones", reconoció más adelante Brey, casi como si no pudiera seguir fingiendo demencia ante lo que acababa de exponer en su rol de periodista oficialista y defensora a ultranza de las posiciones de su jefe político. "Milei los iluminó desde el día en que eligió la canción de ellos para hacer en cada oportunidad que puede, en un show o simplemente musicalizar distintos espacios", aseguró la conductora, en una nueva muestra de que a la hora de argumentar a favor del Gobierno nacional el único límite que tiene es la imaginación.