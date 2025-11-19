Causa ANDIS: la Justicia profundiza la investigación por una presunta red de sobornos, sobreprecios y lavado de dinero

Lo que comenzó como una investigación por compras irregulares dentro del programa Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI) terminó destapando un posible entramado criminal dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según la fiscalía, existió una asociación ilícita destinada a direccionar contrataciones y pagos hacia empresas puntuales mediante gestiones políticas, acceso irregular al sistema informático estatal y entrega de dinero fuera del circuito legal.

Diego Spagnuolo

En el centro del esquema aparece Miguel Ángel Calvete, considerado por los investigadores como un "director paraestatal de la ANDIS", con capacidad de articular "contactos internos y externos" para destrabar pagos millonarios destinados a droguerías específicas. Entre las firmas favorecidas figuran Ortopedia Sagués, MED-EL, Ortopedia Alemana, New Farma, Profarma, Profusión e INDECOMM. La causa está a cargo del fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, e incluye acusaciones por defraudación al Estado, lavado de activos y direccionamiento de compras públicas.

La justicia apunta a una red coordinada que incluía funcionarios, intermediarios privados y operadores políticos: Miguel Ángel Calvete, detenido como presunto articulador del esquema; Diego Orlando Spagnuolo, ex director de la ANDIS y aliado político de Calvete desde la campaña presidencial. Está bajo sospecha por manejo de dinero en efectivo; Pablo Atchabahian, buscado por la Justicia, acusado de impartir órdenes sobre pagos y personal pese a no ocupar un cargo oficial y Ornella Calvete, hija del operador, renunció a Economía tras el allanamiento en el que se incautaron US$700.000 en efectivo.

También están bajo la mira Javier Cardini, pareja de Ornella y funcionario económico cercano al círculo de Santiago Caputo; Sergio Mastropietro, señalado como engranaje clave del lavado, socio del narcotraficante Fred Machado y Luciana Ferrari, operadora externa con acceso clandestino al sistema SIIPFIS mediante un usuario de un empleado real. De acuerdo con la fiscalía, "la ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, de defraudación al erario nacional".

Miguel Ángel Calvete

Los peritajes a los teléfonos de Calvete y otros imputados aportaron evidencia clave. En el grupo de WhatsApp "Grupo Museo", Atchabahian celebraba la llegada al organismo como un proyecto de poder a largo plazo: "Muchachos, se nos viene un 2023 con mucho trabajo y es el trampolín para el 2024 en la gestión todos juntos... Después todos a Tenerife". Los chats mencionan a Karina Milei como "la que define todo" respecto a los nombramientos.

Los mensajes entre Calvete y Spagnuolo dejan entrever organización de pagos clandestinos: "Mandale un fercho y poné algún lugar disimulado, eso que me habías dicho". Luego, Calvete le pidió a su esposa "cinco palos" para "el boludo del pelado que viaja a Israel". Las cámaras registraron a Spagnuolo entrando al domicilio con una mochila. Tras una negociación exitosa con proveedores, Ornella prometió un regalo: "Te voy a regalar un tambo o una granja".

La respuesta de su padre fue contundente: "No hace falta... con el 3% a KM está perfecto". El 9 de octubre, en su departamento, la Policía encontró US$700.000 en efectivo, pese a que en su declaración jurada no figura ningún dólar declarado. El ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, prestará indagatoria hoy en Comodoro Py. Su defensa sostiene que los audios filtrados -donde supuestamente admite coimas- son falsificados y producto de "inteligencia artificial".

Renunció Ornella Calvete, hija de uno de los acusados de integrar el circuito de coimas que salpica al Gobierno

Miguel Ángel Calvete, en cambio, optó por negarse a declarar. Mientras tanto, la línea de investigación se extiende hacia Baires Fly y un circuito de lavado presuntamente vinculado a Sergio Mastropietro. La trama no se agota en la corrupción administrativa: los chats revelan una intención explícita de capturar el organismo estatal como fuente de financiamiento y poder político. "Somos familia", "4 años más de gestión", "después todos a Tenerife". Estos mensajes que desnudan una lógica mafiosa detrás de un organismo creado para asistir a personas con discapacidad. Mientras el Gobierno intenta despegarse del escándalo, la causa avanza y las pruebas parecen consolidarse. El corazón del caso ya no es sólo el desvío de fondos públicos, sino la instalación de una red paralela de poder operando desde adentro del Estado.