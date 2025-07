El palazo de Sabrina Rojas a Luciano Castro tras el faltazo que metió al cumple de su hija: "Las personas eligen"

Sabrina Rojas volvió a juzgar las acciones de Luciano Castro como padre, luego de que éste se ausentara al cumpleaños número 12 de su hija Esperanza por la última función de la obra de teatro Sansón de las islas que protagonizó en el Teatro San Martín. Lo hizo a través de unas historias de Instagram cargadas de reproches agazapados y reclamos poco encubiertos.

Sabrina Rojas y sus historias cargadas de reclamos agazapados contra Luciano Castro por la ausencia del cumple de su hija.

"Siempre y para siempre", escribió en una imagen de ella junto a su hija y el varón, Fausto, en el festejo. "Nosotros, siempre juntos, con mil aventuras y cosas vividas, semanas tras semanas de nuestras vidas. Por qué no hay nada más lindo que compartir con ustedes. Me hace feliz hacer y estar, jamás podría perderme un momento tan lindo. Porque trabajando aún hubiera corrido solo para soplar las velas. Ni loca me lo perdía. Las personas eligen, yo los elijo siempre", refrendó la conductora.

El palo fue clarísimo hacia Castro. Al mismo momento de esa historia, el actor se defendió con una publicación en la misma red social. "¡Se va la última! ¡Gracias por acompañarnos!", señaló en su posteo, el actual novio de Griselda Siciliani. Del otro lado, los palos por elevación continuaron: "Con este abrazo, puedo asegurar que me siento toda poderosa", remarcó Rojas en una foto con Esperanza.

Sabrina Rojas y sus historias cargadas de reclamos agazapados contra Luciano Castro por la ausencia del cumple de su hija.

"¿Yo? Siempre feliz, orgullosa de mí, disfrutando a mis hijos y mi vida. Libre, sin cargar energías pesadas, oscuras que durante tantos años me hice cargo, soportando y disimulando, porque para mis hijos, la vida es bella. Creo que se me nota la plenitud desde esa fecha. Sí, me amo, amo mi vida. Y cuando no te queda otra te das cuenta de que sola podés con todo y que encima sos feliz", escribió en la última imagen que subió, en la que se la ve sola mientras espera un abrazo del otro lado de la cámara.

Días atrás ambos habían estado en los portales de noticias porque se los había visto separados en un acto escolar, lo que motivó que Sabrina deba hacer una aclaración pública al respecto. "Si vos ves, estamos todas las madres abajo juntas, tomando mate y chusmeando y todos los hombres se fueron arriba", explicó ante un móvil del programa Puro Show de El Trece. "La relación es buena, fluida. Hablamos todos los días", destacó en esa oportunidad.

Sabrina Rojas y sus historias cargadas de reclamos agazapados contra Luciano Castro por la ausencia del cumple de su hija.

Lo cierto es que no es la primera vez que Rojas le hace este tipo de reproches públicos al padre de sus hijos. A fines de 2024, la conductora ya había contado que había faltado tres días a su trabajo porque se había mudado, y había tenido la fiesta de egresados de su hija y el acto de fin de año. "Fueron tres días de mucho acontecimiento y se me complicaba venir y para mí era súper importante estar presente", aseguró en aquel momento ante el programa Socios del Espectáculo.

"Todos tenemos tiempos para hacer de todo. Yo hago de todo. Soy una mamá muy presente. Como siempre digo, la carga sobre todo está puesta en mí porque soy yo la que resuelve todo y así todo también tengo tiempo de ir a un recital. Así que eso no me parece mal. Hay que disfrutar de la vida. Lo que pasa que a veces hay que administrar tiempos y ganas, sobre todo ganas", soltó Rojas en una reflexión filosa contra su ex.

Luciano Castro y su historia para demostrar que había tenido la última función de su protagónico en el Teatro San Martín.

Consultada acerca del extremo amor que en ese momento mostraba Castro con Siciliani, Sabrina dejó otra fuerte declaración: "¿Viste que a veces uno tiene mucha voluntad para una cosa y poca voluntad para otra? Bueno, yo tengo mucha voluntad para todo y sobre todo para mis hijos, tiene que ver con eso. Y él a veces tiene más voluntad para algunas cosas que para lo que lo que te hace tan feliz que es estar a pleno con tus hijos".