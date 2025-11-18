El papelón de Martín Cirio sobre la reforma laboral: del apoyo a Milei al pedido de disculpas

Si hay algo que quedó claro es la tibieza de Martín Cirio a la hora de enfrentar una cancelación. Entre las comodidades de su stream, avaló la reforma laboral propuesta por el gobierno no Javier Milei, sin ni siquiera saber en totalidad lo que significa. Spoiler: terminó pidiendo disculpas.

"Hasta ayudás a alguien y de repente te inventan un juicio laboral, boludo, qué terrible, qué terrible", comenzó Cirio desde su canal de stream. Estas declaraciones recuerdan al último día del Abogado Laboralista, que fue el escenario elegido por Milei para anunciar su cruzada contra la supuesta "industria del juicio".

Martín Cirio se sintió impune y terminó pidiendo disculpas

"Siempre va a tener razón el empleado -que puede decir cualquier cosa y que ante la duda va a tener razón- y en realidad no... tiene que haber pruebas para todo", afirmó con una liviandad pasmosa.

Martín parece desconectado de la realidad que viven millones de trabajadores argentinos: "Uno siempre piensa en el juicio laboral capaz en empresas grandes... pero el tema sucede un montón con PyMEs o con directamente el almacenero de la esquina", dijo, ignorando algunas realidades.

Martín Cirio

Las declaraciones de Cirio se viralización en redes y ante la repercusión se vio obligado a pedir disculpas en su último stream: "Me equivoqué en lo que dije... lo expresé muy mal", comenzó su descargo y apeló la victimización: "Yo viví situaciones de esa índole en carne propia con mi familia, cosas que no voy a ahondar, muchos de ustedes sobre todos los legendarios van a entender".

"También amigos que se vieron perjudicados por gente que hizo juicios laborales. Yo no hablé de grandes empresas, mis amigos ninguno es empresario, sino gente que tiende a salir adelante... que tenés un local, un emprendimiento", justificó su postura libertaria por supuestas experiencias cercanas: "Tenés jueces que se cagan en las pruebas y que se aprovechan de esto".

El youtuber explicó su postura contra los juicios laborales: "En ese contexto fue una pelotudez lo que dije y lo quiero dejar muy claro. Yo no me refería a los casos de empresa - empleado. Me refería emprendimientos, localcitos ".