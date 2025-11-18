Marcelo Tinelli tomó una decisión tan drástica que encendió alarmas sobre su futuro: "Necesito ocuparme"

El panorama para Marcelo Tinelli parece complicarse día a día. Lejos de las luces de la televisión, el conductor atraviesa un momento delicado que combina conflictos familiares y millonarias deudas. A este contexto se suma un nuevo conflicto: se quedó sin trabajo en el canal de stream Carnaval.

Mientras los miembros de su familia y sus colegas sacan a la luz sus conflictos, el conductor prefirió llamarse al silencio, pero algunas cuestiones lo obligar a parecer públicamente. Así fue que a través de una historia de Instagram dio un aviso importante sobre su carrera.

Marcelo Tinelli duró menos de dos meses al aire con Estamos de Paso

"Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente tenemos que estar", comenzó con letras blancas sobre un fondo negro y multicolor.

Tinelli se hizo cargo de tener problemas que requieren estar alejado de los medios de comunicación: "Hoy estoy en uno de esos momentos, y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren mi presencia y toda mi atención", siguió con su descargo.

Marcelo Tinelli se despidió de Carnaval

Según el largo texto publicado por el empresario, habló con el equipo de Carnaval y "no solo entendieron con enorme generosidad", sino que en conjunto se decidió que su programa Estamos de Paso se levante inmediatamente luego de casi dos meses al aire. Marcelo aseguró que no es una despedida definitiva sino que volverá el año que viene "con la fuerza y la alegría que este proyecto tan hermoso merece".

Si bien el ex dirigente deportivo se fue sin dar la cara, quiso agradecer a todos los que tuvieron a su lado: "Agradezco profundamente a quienes nos acompañaron, a mis compañeros de toda la vida, a las personas que conocí y especialmente a Carnaval, que abrió un mundo nuevo y maravilloso", fueron una de las últimas líneas del posteo.

"Estamos de Paso" se va de Carnaval

Para cerrar, Marcelo Tinelli se mostró optimo ante los problemas que lo desbordan actualmente: "Nos espera un 2026 con nuevos desafíos, con heridas cicatrizadas y con mucho trabajo por delante. Con el amor de siempre, gracias. Hasta el próximo encuentro", se despidió.