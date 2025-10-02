El secreto mejor guardado de Nico Occhiato: el proyecto "popular" que ya tiene fecha de lanzamiento

Se sabe que Nico Ochiatto se siente como en casa cuando está con sus compañeros al aire con Nadie Dice Nada. En este contexto, terminó revelando un secreto que se traía bien guardado sobre su próximo proyecto empresarial.

Mientras en redes sociales sigue presente la comparación entre Luzu TV y Olga, o el debate de si hubo traición de los empleados que se fueron de un canal a otro, el conductor sigue su vida con hambre de éxito y trabajo.

Nico Occhiato pasó de fletero y mandar fotos para castings a su empresa personal

En varias oportunidades, Occhiato contó que su máximo deseo era ser conductor, sin embargo su estilo de vida y sus ingresos económicos no se lo dejaron servido en bandeja sino más bien tuvo que trabajar de otros oficios para finalmente conseguir su imperio del stream.

Su primer trabajo fue a temprana edad, cargando pan de una fábrica para luego repartirlo en supermercados chinos junto a su tío. Luego, tuvo un camión para hacer fletes, una experiencia que lo vinculó con el trabajo duro desde joven; también trabajó en un bingo, en el área de legales redactando notificaciones para empleados, una experiencia que describió como "horrible".

Nico Occhiato tuvo su primera aparición en televisión en Combate

Mientras conocía el trabajo duro, nunca perdió las esperanzas de ser famoso y se presentó a castings y trabajó como extra, con apariciones breves en pantalla. Hasta que en la pandemia comenzó a crear Luzu TV: en 2020 era un solo programa y con el correr de los años se sumaron nuevas promesas que hoy construyen una empresa con cientos de empleados y marcas involucradas.

Lejos de quedarse con lo que ya logró, Nico Occhiato apuesta a un proyecto: saca su propio perfume que estará disponible en los Farmacity el país y en Uruguay .

Con dos fragancia, una floral y otra más fuerte, el conductor apunta a una clientela de clase media, por lo que aclaró que el precio no será muy elevado y espera estar en el mercado antes de fin de año: "Agarré el perfume que usé toda mi adolescencia, intenté llevarlo al que yo usaba de chico y uno parecido al que uso ahora", contó y le compartió las muestras a sus compañeros. Cabe recordar que el conductor declaró que su perfume favorito actualmente es The Icon de Antonio Bandera.