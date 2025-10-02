Ángela Torres contó la venganza a un ex y generó polémica en redes: ¿Teléfono para Rusherking?

Ángela Torres se integró perfectamente al equipo de Nadie Dice Nada, donde logra convertirse en tendencia en redes sociales por sus dichos, ya sea vinculado a su ship Margarita, con Marcos Giles, o sus confesiones sobre sus relaciones pasadas o algún que otro robo.

La mesa conducida por Nicolás Occhiato puso en debate experiencias post ruptura sentimental, fue en ese momento que la cantante tomó la palabra y relató ante sus compañeros una experiencia que volvió a poner en la a su ex, Rusherking: "Yo hice algo: me separé y el mismo día fui a estar con el que a él le molestaba . ¿Viste con el que él estaba obsesionado? Bueno, ahí fui...", expuso.

Ángela Torres contó la venganza a un ex y generó polémica en redes

La sinceridad de Ángela ya es parte del programa y en esa línea continuó su historia: "Ese mismo día que me separé, me cul... al que al otro le molestaba. Fue hace un tiempo, igual. Y tampoco le hice saber. Fue algo más conmigo para decir: '¡Tomá!' Y no se enteró. Bueno... se está enterando ahora y le mandamos un beso", añadió con una sonrisa y admitiendo que, hasta el momento, solo ella y su entorno más cercano conocían lo ocurrido.

El comentario dio paso a intervenciones de sus compañeros quienes a pesar de la sorpresa o la incomodidad, acudieron al humor: "¡Ah, la famosa putóxica! ¡Atención Marquitos si querés construir acá!", dijo Martín Garabal en referencia al supuesto interés de la artista con el influencer Marcos Giles.

Si bien nunca nombró a Rusherking, en redes sociales entendieron que se trataba de él. Las declaraciones de Ángela Torres se viralizaron rápidamente y generaron opiniones encontradas entre los usuarios de X. Muchos destacaron la "sinceridad brutal" de la interprete de Favorita, mientras que otros se sorprendieron por la crudeza de sus dichos y cuestionaron el ejemplo que representaba.

Entre los comentarios, un cibernauta escribió: "El problema de raíz es que hay pibas que toman a estos personajes como referentes morales y repiten estas actitudes en la vida real. Y cada vez se destrozan más cabezas y se destruyen más relaciones".

Otro señaló: "Y nosotros sentados en una silla pensando que hicimos mal mientras vemos un partido". Así, las declaraciones de Ángela Torres la llevaron a convertirse en tendencia durante toda la jornada del pasado miércoles.