El teatro como resistencia heroica: Sergio "El Negro" Prina y la magia de lo cotidiano en "Que pase algo..."

"¿Qué puentes se pueden empezar a tejer entre Tucumán y Buenos Aires?", fue la pregunta que Sergio "El Negro" Prina se hizo junto al audiovisualita Ezequiel Radusky. Estos tucumanos cranearon una idea y la hicieron realidad: mostrar la obra Que Pase Algo al público porteño. Sin embargo, esto es sólo una excusa porque detrás de esta idea hay otra que tiene que ver con tender puentes, crear red y generar más oportunidades para los y las trabajadoras del arte.

Prina es el actor de la peli El Motoarrebatador, pero también es el protagonista de Camino al Éxito, actuó en la espectacular película Los Dueños, su interpretación en Golondrinas fue excelente, participó en la serie División Palermo y en la recientemente premiada producción de Dolores Fonzi, Belén donde consiguió una mención especial en el festival de San Sebastián por mejor interpretación de reparto y un premio como mejor actor en el Festival Iberoamericano de Brasil; estas son algunos de las muestras de su talento pero sobre todo de su trabajo cotidiano que realiza desde que tiene 17 años.

Sergio "El Negro" Prina

Lejos de tener una actitud tibia para con su tarea, el Negro Prina se posiciona políticamente como un "trabajador del arte", algo que se ve plasmado en cada una de las producciones en las que participa. Ahora, presenta la obra "Que pase algo..." (título en proceso) donde cambia el trabajo actoral por el de la dirección y la dramaturgia; es la primera vez que este actor tucumano se presenta con una producción confeccionada por él mismo en la ciudad de la furia y lo hará en Planta Inclán (Inclán 2661. Parque Patricios) durante las jornadas del 9, 10 y 11 de octubre a las 21 horas.

"Se van a encontrar con una obra que para mí habla mucho del universo de los actores, del teatro", señaló Prina en una entrevista con BigBang . "Es una obra que por momentos tiene algunos guiños al audiovisual por la forma en la que está narrada, pero sobre todo habla de vínculos, de esas relaciones que conocemos quienes nos movemos en este ambiente. Es super creíble, lleno de vida".

La obra juega con la delgada línea entre lo real y lo ficcional, un reflejo de la vida misma. Inspirada en un taller que Prina dictaba, la obra explora diferentes registros actorales y cómo estos pueden convivir en un mismo escenario. "Ahí dijimos: 'Claro, tienen que ser un grupo de actores'. Y así nació esta propuesta que mezcla actuaciones cotidianas con elementos más teatrales".

Para Prina, lo cotidiano no es simplemente un punto de partida; es el núcleo mismo de su creatividad: " A mí no se me ocurre otra forma de crear ", confesó. "Particularmente a mí me impregna un montón el cotidiano; de hecho, esta obra empieza a surgir cuando yo los empiezo a ver a ellos: cómo se vinculan, cómo llegan a la sala, cuáles son las cosas que les preocupan".

"Que pase algo..." (título en proceso)

Esta fascinación por lo cotidiano le permitió descubrir que "hay niveles de ficción en la calle todo el tiempo". Según Prina, "el trabajo de la actuación sucede todo el tiempo; hay historias recontra mil atractivas en el cotidiano". Y es precisamente esta conexión con lo común y corriente lo que dota a su obra de una autenticidad y profundidad únicas.

El reciente premio recibido por Prina en San Sebastián no solo es un logro personal, sino también un reconocimiento al esfuerzo colectivo que implica hacer arte desde el noroeste argentino. "A mí me pone muy contento", aseguró. "Uno entiende el contexto de donde viene y sabe lo difícil que es que sucedan grandes cosas... Es casi imposible".

"Que pase algo..." (título en proceso)

Sin embargo, lejos de caer en el individualismo, Prina subraya la importancia del trabajo colectivo: "Siempre trato de reconocer algo que tiene que ver con lo colectivo porque en definitiva uno no es solo. Mi formación como actor ha tenido que ver con el recorrido que se ha hecho y con toda la gente con la que me crucé desde los 17 años hasta ahora. Las salas de ensayo a donde fui a ensayar, ese docente que salía y te decía alguna cosa, la facultad de teatro, los mismos actores y actrices con lo que te vas cruzando, los directores que vas conociendo, todo eso para mí todo ese cruce te va formando como actor. Me gusta pensar que uno también es un pedacito de la gente con la que se cruzó ".

"Que pase algo..." (título en proceso)

Este espíritu colaborativo es fundamental para entender cómo Prina aborda su rol como director y dramaturgo. "Para mí hay una potencia en juntarte con personas y ponerte en modo creativo. El teatro te responde preguntas muy profundas".

Pero producir teatro en épocas de motosierra no es tarea fácil. En palabras del propio Prina: "Siempre ha sido difícil producir teatro; ahora está muchísimo más difícil". Las salas independientes enfrentan desafíos insuperables debido a los altos costos y la falta de subsidios, mientras que los actores y actrices lidian con jornadas laborales extendidas para llegar a fin de mes.

"Que pase algo..." (título en proceso)

A pesar de las adversidades, Prina mantiene una visión optimista sobre el futuro del teatro: "Siento que el teatro tiene una fuerza intrínseca porque siempre ha funcionado en los márgenes. Hay una necesidad de expresarse, de contar historias, de cuestionar o reafirmar algo. Por más que no tengas un mango o te cueste llegar a fin de mes, esa pulsión sigue estando". Para él, el teatro resistirá en los barrios, en las casas, en cualquier rincón donde haya alguien dispuesto a actuar: "El actor va a seguir actuando, el músico va a seguir tocando, los poetas seguirán escribiendo".

Que pase algo... es un manifiesto artístico que celebra la fragilidad de lo extraordinario dentro de lo ordinario. Porque cuando todo parece desmoronarse, el teatro siempre encuentra una forma de renacer. Y ahí estará Sergio "El Negro" Prina, junto a su elenco y su público, demostrando que el arte no solo sobrevive: también salva.

"Que pase algo..." (título en proceso), es un proceso colectivo