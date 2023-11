El terrible accidente de Silvia Süller en su casa: "Tenía todo negro"

La vedette y cantante Silvia Süller malacostumbró a la comunidad tiktokera a sus vivos desopilantes, sus bailecitos bizarros y sus declaraciones explosivas. Día a día publicaba challenges y bromas que divertían a toda Argentina... sin embargo, pasaron los días y no posteaba nada. Y, en las últimas horas se supo el motivo: un terrible accidente doméstico que la dejó fuera de la cancha.

Sí, la autora de "El Beso Seco" se cayó en su casa y las consecuencias fueron terribles: su hombro, cabeza y brazo fueron afectados tras el impacto de su cuerpo contra el piso de su casa.

Silvia Süller

La preocupación empezó a escalar porque aunque Silvia se muestra sana y lozana cumplirá 66 años el 10 de febrero de 2024. Frente a la congoja de sus fanáticos tuvo que salir a explicar qué le había pasado para llevar tranquilidad a su fandom que miraba azorado.

En diálogo con Primicias Ya, contó: "Fue una fractura y desplazamiento al nivel del cuello y el húmero" ¡Terrible! Y siguió ahondando: "Salí al balcón, pisé mal, me caí sobre la parte izquierda del brazo y me lo fracturé".

Silvia Süller

Dio un detalle que espantó a varios: "Mañana van a ser dos meses", dijo. Y contó más su intimidad: "Estaba sola, siempre estoy sola yo. Me llevó bien conmigo misma y me amo", dejó claro.

Y narró: "Salí al balcón porque iba a ver cómo estaba mi única plantita y no sé qué pisé, pero me caí". Silvia no tuvo tiempo ni de pensar ni reaccionar, al parecer resolvió el drama rápidamente: "Fue muy rápido, no tenía de dónde agarrarme y llamé a la ambulancia porque me dolía mucho".

Aunque Süller es una señora independiente y ama estar sola, no es una persona solitaria. Se ve que los vecinos la aprecian y bastante porque cuando se vio toda golpeada acudió sin pensarlo a un vecino: "Le golpeé la puerta a mi vecino y cuando me vio así me acompañó él".

Silvia también contó cómo es su situación médica actual porque el tremendo golpazo no fue así nomás: "Me hicieron tomografías de todo, incluso de cabeza. Tenía todo negro y todavía tengo el brazo un poco así. Fue un golpazo".

Silvia Süller

Argentina ha visto salir de las peores situaciones a Süller y esta no fue la excepción: "El médico me dijo, 'Silvia que fuerte sos'", detalló y siguió: "Y sí, yo soy muy fuerte, nunca voy a bajar los brazos. Me quiero y me esfuerzo en estar bien y superarme. Las cosas pasan por algo", consideró reflexiva.

El nuevo trabajo de Silvia

El accidente que afectó el hombre y la espalda de Süller la alejó de su nuevo trabajo que empezó cuando abrió su propia cuenta de TikTok.

Allí la vedette sube recortes de entrevistas que le hicieron en los '90, sus años de gloria pero también sube contenido más moderno haciendo dubsmashes humorísticos que tienen desde 7000 reproducciones hasta 10 millones de reproducciones en algunos casos.

Tras su accidente y generar preocupación a todos y después de confirmar que está en buen estado de salud, Silvia contó cómo es su vida como tiktoker: "Estoy con la gente, empecé TikTok de nuevo y eso me tiene entretenida, la gente me tira buena onda", contó.

También contó cómo es su vida alejada de los focos de las cámaras de televisión: "Me levanto y me duermo a la hora que quiero, como lo quiero cuando quiero y no hay nadie que me diga esto sí o esto no" dijo empoderada y terminó: "Gozo de mi vida y me siento una mujer realmente feliz".