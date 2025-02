Emilia Mernes prende fuego todo con "Bunda", su nueva canción que no escapó del hate

El pasado jueves, Emilia Mernes se convirtió en la protagonista de las plataformas digitales al publicar su nuevo sencillo: con referencias brasileñas y un fogoso videoclip, la oriunda de Nagoya dio que hablar e incendió las redes sociales.

En primera instancia, la artista fue la encargada de hacer uno de los shows durante la entrega de los Premios Lo Nuestro 2025, que tuvieron lugar en la tarde del jueves y seguirán este viernes 21de febrero. En esta línea, interpretó "Vestido Rojo", su colaboración con Silvestre Dangond, y su hit mundial "Olvidarte" junto a DJ Gordo y un gran despliegue de bailarines. Este último colega decidió sorprenderla con un regalo en camarines luego de la presentación: cientos de ramos de sus flores favoritas sobre un sillón .

Emilia Mernes presentó su nueva canción "Bunda"

Mientras sucedía esto, se estrenaba mundialmente el video de "Bunda", la nueva canción que Emilia interpreta junto a la brasileña Luisa Sonza. En el video, las jóvenes aparecen muy sensuales tomando sol en la playa, poniéndose protector solar y haciendo bailes de espalda que concentran la atención en una parte en particular.

Según la inteligencia artificial, la palabra "Bunda" en Brasil es un término coloquial que se utiliza para referirse al "trasero" de una persona, por lo que sobreabundan tomas de los mismos en la nueva producción de la entrerriana. Con este nuevo videoclip, Emilia deja atrás su estilo dosmilero con la que generó estragos con la presentación de su álbum .mp3 Tour, con looks y estilos musicales de aquella época, para apostar a un nuevo estilo.

En menos de 24 horas, el video ya había superado los 2 millones de reproducciones y se posiciona como uno de los temas más escuchados entre las plataformas musicales.

En esta línea, las redes sociales fueron el sitio que acumularon múltiples opiniones: "Hagan este tema tendencia mundial"; "Tremendo service por favor" o " El boleto a Brasil se compró solo ", fueron algunos de los comentarios positivos que resaltaron en el posteo con el que Mernes promocionó su nuevo sencillo.

Emilia Mernes y Luisa Sonza lograron al complicidad perfecta para generar un nuevo éxito musical

"Ya podemos hablar de lo sexualizada que está Emilia Mernes o nos vamos a seguir haciendo los bolud..." o " ¿Es requisito excluyente putear para hacer música hoy en día? ", fueron algunos comentarios en X, ex Twitter, donde acusan a la compositora de sexualizar el mundo artístico tanto con sus letras como sus looks. Lo cierto es que la cantante nunca compuso canciones infantiles, ya que su primer lanzamiento como solista fue "Recalienta" con frases como: "Tomate fotito', mándalas pa' acá Lleno mis pantalla' de vulgaridad" o "Manda, manda, manda, que se enfría. Vienen los bombero', van cruzando la avenida. Ando como una loba hambrienta"; en este contexto la responsabilidad quedaría en manos de adultos responsables que permiten a menores escuchar este tipo de música y no de la artista que las produce.

Con "Bunda" la novia de Emilia Mernes se abre al mercado internacional una vez más; ya que la producción se suma a otros éxitos con artistas brasileños como "No se ve" junto a Ludmilla y "Alegría" canción de Anitta y Tiago PZK.