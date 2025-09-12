Emocionado, Lionel Richie habló del amor en tiempos de odio y le cumplió el sueño a una argentina

Un oasis de amor en plena Ciudad Autónoma de Buenos Aires sucedió durante la noche del 11 de septiembre cuando el Movistar Arena abrió sus puertas. No había otro escenario posible: abuelas junto a sus nietas, madres e hijos, grupos de amigas veteranas y las infaltables parejitas que se demostraban amor acurrucándose para escuchar a una verdadera leyenda de la música... Lionel Richie.

El recital que abrió con una espectacular interpretación de Hello no paró de subir la temperatura de todos y todas, el público no dejó de cantar en ningún momento mientras él lo dejaba todo en el escenario; un verdadero amor correspondido.

Lionel Richie en el Movistar Arena

Lionel Richie en tiempos de odio, donde todo parece desmoronarse puso ternura sobre el escenario, amor por los y las argentinas presentes con un condimento de su humor siempre presente. El chascarrillo recurrente fue el "Olé, olé, olé, olé... Lionel" que lo sorprendió sobremanera.

Al principio reconoció "estar enojado" pues el público había "tomado su show con una canción propia" pero después no sólo le agregó su propio tono y hasta algunas palabras sino que su espectacular banda acompañaba el cántico tradicional argentino.

Sin embargo, el momento summum de la noche se dio cuando le cumplió el sueño a un fan en pleno escenario. La chica tenía un cartel en el que le pedía que le escriba una palabra para luego tatuarsela: Richie no se hizo de rogar y la subió al escenario y en su muñeca izquierda le escribió "Hello, L.R".

Esto conmovió hasta las lágrimas a la fanática que no dejaba de abrazarlo y mirarlo con admiración. Lionel dejó ver su experiencia vasta en el manejo del público y le dijo un espectacular "I Love you" que terminó de derretir el estadio.

"Dios nos hizo para estar en el mundo con amor", dijo Lionel en medio del show recordando la importancia de la paz en un contexto donde la guerra es moneda corriente. Después de decir esas palabras, cantó We are the Word, we are the Children, una canción que compuso con Michael Jackson y la Unión de Apoyo de Artistas para África, que hizo que conocidos se abrazaran con desconocidos casi como una tregua de la realidad política que circunscribe al país.

El recital de Lionel Richie terminó con el clásico All Night Long, una canción que todo el Movistar Arena cantó y con la que se terminó de prender fuego la noche que quedará para la historia y que combinó un ambiente de amigos y familia, romanticismo, amor y pop soul del bueno.

Lionel Richie en el Movistar Arena

Lionel Richie, la lista completa de canciones

Overture

Hello

Running With The Night

Easy - My Love

Penny Lover

Sela

Stuck On You

Sail On

You Are

Brick House

Three Times A Lady

Fancy Dancer Sweet Love

Lady You Bring Me Up

Truly

Endless Love

Destiny

Dancing On The Ceiling

Still

Say You, Say Me

We Are The World

All Night Long