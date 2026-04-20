Entre juguetes sexuales y juego de rol: Flor Peña contó los detalles más hot de su intimidad

Las Chicas de la Culpa desembarcó en El Trece, con un ciclo de entrevistas que promete quitar el tabú a las cosas más cotidianas de la vida. Sin pelos en la lengua, Flor Peña llegó para cumplir a la perfección la consigna.

Como si fuera una charla con amigas, la actriz compartió anécdotas sobre su vida sexual, habló del juego de roles con su pareja y sorprendió con una divertida historia vinculada a los juguetes sexuales que tiene en su casa.

Flor Peña se animó a la entrevista con Las Chicas de la Culpa

Todo comenzó cuando Malena Guinzburg sacó el tema de los disfraces, una faceta que Peña no dudó en confirmar: "Bueno, a veces pasa", respondió con naturalidad, antes de profundizar en cómo funcionaban esos juegos en la intimidad.

Ese intercambio dio pie a que las conductoras indagaran aún más en los roles que solía interpretar: "Yo salía, no se sabía con qué iba a entrar. O sea, todo era sorpresa", contó, y ahondó en detalles sobre algunos personajes que supo interpretar: desde una enfermera hasta "la chica que te hace la cama en el hotel", lo que despertó risas en el estudio y alimentó la curiosidad del resto del panel.

Flor Peña

En este contexto, la mediática se abrió completamente y confesó que días atrás estuvo ordenando su casa y aparecieron distintos juguetes sexuales en lugares inesperados: "El otro día, las chicas estaban ordenando cosas y aparecían vibradores de todo tipo. Me mandaban fotos y me decían: ' ¿Y con esto qué hacemos? '", relató.

Lejos de incomodarse, Peña demostró que no tiene problemas a la hora de hablar de sexo y las diferentes aristas del tema: "Yo soy muy tester", soltó en completa confianza mientras explicaba que suele dar su opinión sobre los productos que recibió cuando era la cara de un sex shop.

Sin dudas, lo más llamativo fue cómo esos objetos terminaban desparramados por toda la casa: "Aparecen en lugares que vos decís: '¿Cómo llegó esto acá?' Abrís un cajón y hay dos satisfyer... ", comentó. Además, la artista recordó las dudas de quienes la ayudan en su casa, que no sabían si descartar o guardar los juguetes: "Me preguntaban qué hacer y yo les decía: 'Guardalo'", contó con naturalidad.

Como suele suceder cada vez que habla de su intimidad, Flor Peña no solo rompió tabúes, sino que también dejó en evidencia una postura descontracturada frente a temas que muchas veces se mantienen en silencio.