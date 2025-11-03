Escándalo en Stranger Things: Millie Bobby Brown denunció a David Harbour por acoso antes del estreno de la última temporada

El universo de Stranger Things parece atravesar su propio Upside Down. A solo semanas del esperado estreno de la quinta y última temporada -previsto para el 26 de noviembre en Netflix-, una denuncia de acoso amenaza con empañar el cierre de la serie que marcó a toda una generación. Según reveló el Daily Mail, Millie Bobby Brown presentó una queja formal contra David Harbour, su compañero de elenco y figura paterna en la ficción, antes de que comenzara el rodaje final.

Millie Bobby Brown denunció a David Harbour por acoso antes del rodaje final de Stranger Things

La denuncia, que según el medio británico incluye "páginas y páginas de acusaciones", no hace referencia a conductas de índole sexual, pero sí apunta a un supuesto "acoso e intimidación" que habría afectado profundamente el clima laboral en el set. Tras la presentación, Netflix abrió una investigación interna que se extendió durante varios meses. Aunque el proceso se mantuvo bajo estricta confidencialidad, el portal Page Six asegura que, durante la grabación del episodio final, la joven actriz fue acompañada permanentemente por un representante personal en el set, una medida inusual que da cuenta de la tensión que reinaba entre ambos intérpretes.

Hasta el momento, ni los representantes de Brown ni los de Harbour hicieron declaraciones públicas. Desde la compañía de streaming, solo un portavoz se limitó a comentar al Daily Mail: "Será un evento teatral. Nada va a eclipsar esto, ni siquiera la vida privada del protagonista". Una frase que deja entrever la prioridad de Netflix: proteger el lanzamiento de su producto estrella, incluso en medio del escándalo. La filtración llega en uno de los momentos más delicados para David Harbour, quien recientemente atravesó el final de su matrimonio con la cantante británica Lily Allen.

Según fuentes cercanas citadas por Page Six, ella lo habría apoyado durante todo el proceso de investigación. "Lily lo apoyó durante todo ese tiempo. Fue un período muy duro", relató un allegado al medio. El vínculo entre Millie Bobby Brown y Harbour siempre fue una de las relaciones más queridas de la serie. En Stranger Things, él interpreta al jefe de policía Jim Hopper, una figura protectora y paternal hacia Eleven, el personaje de Brown.

Sin embargo, esa relación que los fans consideraban entrañable hoy se ve empañada por la denuncia. En 2021, en una entrevista con el podcast That Scene with Dan Patrick, Harbour describía con ternura su relación con la actriz: "Millie y yo siempre hemos tenido una relación especial porque la conocí cuando era muy joven. Tengo una verdadera sensación de protección hacia ella. Siento una preocupación real". Hoy, esas palabras resuenan con un eco inquietante.

Fuentes cercanas a la producción aseguran que el elenco evitó posar junto en los últimos eventos promocionales, alimentando las sospechas sobre un distanciamiento entre ambos protagonistas. Mientras tanto, Netflix mantiene un silencio hermético sobre los resultados de la investigación y sobre si hubo sanciones internas. Desde su estreno en 2016, Stranger Things se convirtió en una de las producciones más emblemáticas de la plataforma, con récords de audiencia y una base de fans que creció junto a sus protagonistas. Pero ahora, el esperado -y muy demorado-. final de la saga llega teñido por el drama y el escándalo.