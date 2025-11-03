Jey Mammón cruzó el charco y no la pasó bien: el incómodo momento que vivió con una periodista uruguaya

En plena gira de prensa por Uruguay, Jey Mammón volvió a quedar en el centro de la escena. Lo que debía ser una charla distendida para promocionar sus shows en el país vecino terminó convirtiéndose en un momento incómodo al aire, cuando la periodista Victoria Rodríguez intentó "romper el hielo" con una pregunta sobre la denuncia de Lucas Benvenuto. "Tarde o temprano esto iba a aparecer en la charla, entonces vamos a romper el hielo. ¿Hubo un antes y un después de la denuncia que te hizo Lucas... cómo era el apellido?", lanzó Rodríguez, generando sorpresa en el estudio y una más que visible incomodidad en el conductor.

Jey Mammón con Pablo Montagna

Jey, visiblemente incómodo, reaccionó con firmeza: "Yo quiero romper el hielo de esta forma: agradecerles la invitación al programa y a la gente de Uruguay por el cariño. Si no te acordás del apellido de quién denunció, es porque no es parte de lo que pasa hoy en mi vida, y sé que me lo decís para que vayamos para otro lado". El conductor, que hace tiempo intenta reconstruir su carrera tras el escándalo, no ocultó su malestar. "Me incomodó arrancar charlando de eso. Pero te cuento: fue una relación que tuve con una persona hace 17 años, y yo sí recuerdo el apellido. Esa persona hizo una denuncia falsa: cambió la edad y no dijo que fue una relación consentida", expresó.

Y explicó: "Eso no es delito, es una cosa moral. El delito prescribió y soy inocente. Estamos yendo dos años atrás en mi vida, y me hace daño. La pasé muy mal. El tema está terminado, y seguimos la entrevista por respeto a ustedes". En diálogo con Pablo Montagna para Pasa Montagna (Radio Rivadavia), el conductor se refirió a lo ocurrido en Uruguay y le restó importancia al episodio: "Estoy tan acostumbrado que me importa nada. Fui a 15 programas en dos días y me han preguntado cosas de mi carrera que me había casi olvidado". Mammón contó, además, que colegas uruguayos le advirtieron sobre el estilo de la entrevistadora.

Incluso, graficó: "Uno de mis colegas me dijo que no le extrañaba su conducta, que era su forma de entrevistar. Entonces, de todas esas notas, en una no la pasé del todo bien. Lo único que quiero aclarar es que después el Negro Rada me dijo: 'Si sabía que ibas a ver a esa persona, te hubiese dicho que no vayas', y me explicó por qué". A pesar del mal trago, Jey eligió quedarse con el cariño del público. "Me pidió disculpas, yo se las acepto. Recibí muchos mensajes de fanáticos uruguayos horrorizados con el accionar de la periodista", contó. Más allá del episodio, el conductor atraviesa un buen momento laboral.

Jey Mammon

Desde este lunes, Medianoche con Jey, el ciclo que conduce en Canal 9 desde agosto, pasará de durar media hora a una hora. "A partir del lunes 3 de noviembre vamos a partir de las 23 hs. Es una gran noticia, estoy muy agradecido de que se extienda", celebró. Sobre el rating, Mammón prefirió mostrarse sereno: "Estoy en un momento de mi vida donde no pienso en competir, no porque no me interese -todos queremos ganar-, pero yo me quiero ganar a mí mismo".