"Eso es mierda": Maluma se defendió tras el cruce con los hinchas argentinos

Luego de la victoria del seleccionado argentino ante Colombia, el domingo pasado en el Hard Rock Stadium de Miami, por la final de la Copa América, se viralizaron rápidamente algunas imágenes de Juan Luis Londoño Arias, conocido artísticamente como Maluma, totalmente sacado con algunos hinchas argentinos. Las imágenes que recorrieron rápidamente las redes sociales mostraban al artista visiblemente molesto, gesticulando y profiriendo palabras contra los simpatizantes del conjunto blanquiceleste. Por su actitud y visiblemente enojo, el polémico video no tardó en recorrer todas las plataformas y Maluma fue duramente criticado.

De hecho, hasta Jimena Barón optó por cruzar con dureza al autor de Felices los cuatro. "¡Argentina, Argentina, Argentina! Cerrá el ort..., Maluma. La conch... de tu vieja", se la oye decir a la ex de Daniel Osvaldo en un video que subió a su cuenta de Instagram. Luego, la actriz profundizó respecto a esa situación que subió, en un contraste a las actitudes que el colombiano tuvo durante el partido, donde insultó y tuvo gestos desagradables para con los hinchas de la celeste y blanca. "El ambiente era muy colombiano, eran mayoría, nos decían barbaridades, Shakira, Maluma y la concha de la lora. Quiricocho a todos", dijo la actriz y cantante.

Lo cierto es que a días de la final y un poco más tranquilo, Maluma rompió el silencio y se refirió al polémico cruce con los hinchas que protagonizó un tenso cruce con hinchas argentinos. Después de felicitar al seleccionado colombiano por haber llegado a la final y por el esfuerzo en el partido, explicó lo -según él- sucedió en el Hard Rock Stadium: "Al pueblo argentino les envío un abrazo muy grande, felicidades por la Copa América", comenzó.

Maluma tuvo un gran protagonismo desde el palco donde presenció la Final de la Copa América.

Y agregó: "Vi por ahí unos rumores que dicen que yo estaba peleando con los argentinos... eso es mierda". Al mismo tiempo, el cantante de "El perdedor" desmintió el cruce con la hinchada argentina: "No me estaba peleando con absolutamente nadie, yo me paré ahí, incluso a gritarle a la gente de mi propio equipo, a la gente de Colombia que empezaran a vibrar como nosotros".

Al final, el artista colombiano concluyó: "Quiero saludar a ese pueblo colombiano, a ese equipo colombiano por ese esfuerzo tan hijuemadre. Gracias por ese esfuerzo y esa entrega en cada balón, cada pelota, cada minuto. Me siento demasiado orgulloso de ser colombiano y no me cambiaría por nada del mundo. Nos ponen cada vez en lo más alto. Me siento orgulloso de ser colombiano. Qué final, qué momentos y qué pasión por el fútbol, es un momento que nunca voy a olvidar".