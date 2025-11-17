Estallan las críticas contra Olga: el golpazo de Mortedor a Luli González desató un escándalo

Una vez más, Olga quedó en boca de todos por un episodio marcado por violencia y falta de respeto. Todo comenzó como un juego y terminó con golpes "en chiste" de Mortedor a Luli González y con un equipo que no se movilizó ante lo que ocurría.

El episodio se dio en el programa Tapados de Laburo, que se caracteriza por hacer distintos juegos a lo largo de la semana y, durante uno de estos, la youtuber acusó a su compañero de no haber seguido las reglas: "Morte hizo trapa". Frente a esto, el influencer comenzó a lanzar manotazos a la cara de su compañera, quien intentó evadir esos golpes, pero uno de ellos impactó en su cuerpo generando que se desestabilice y caiga junto con la silla de espaldas al piso.

Mortedor lastimó a Luli González y expuso la violencia que se vive en Olga

Inmediatamente, Paula Chaves se dio vuelta para ver si su compañera se encontraba bien pero él le continuó gritando: "Tomatela botón, sos un botón". Por eso, la conductora puso los puntos: " La última vez que haya un contacto físico , quedan los dos anulados hasta fin de año".

Pero en el medio lanzó un comentario que generó malestar en Luli: "Ella es torpe, ella se cayó sola", quien se defendió: "Sí, me tiro ahora. ¿Por qué me voy a tirar? ¿Soy estúpida? No hay nada que me de tanta bronca que me traten de pelotuda, fuera de joda".

El momento se viralizó rápidamente en redes sociales, donde no perdonaron la actitud de Mortedor y se criticó cómo se naturaliza la violencia en los estudios de Olga: "Banque a Morte pero esto ya no puedo, la agredió, aunque Paula Chaves lo niegue y diga que Lourdes 'se tiró', es agresión y nada lo justifica", "Cuiden a Luli che, esa cara de miedo @olgaenvivo no sean cómplices de violencia de género" o " Olga cada vez peor, no lo consumo más ", fueron los comentarios más virales en X.

Por otro lado, hay quienes resaltaron que la actitud violenta del influencer viene hace ya varios meses: "Nunca olviden cuando grafitearon el vidrio de la calle por donde los ve la gente de afuera porque Mortedor y otro más festejaron, durante un programa, la detención de CFK" o "Yo necesito que alguien me responda quien fue el cráneo que le dio entidad a este ser inmundo... tanta gente queriendo laburar en medios de comunicación y este energúmeno quitando posibilidades", fue la opinión de otros usuarios.