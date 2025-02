Explosión en Crónica TV: Mariela Fernández, el "grito" que desató el caos y la verdad detrás de su abrupta salida

Las pantallas de Crónica TV suelen ofrecer momentos inolvidables, pero lo ocurrido con Mariela Fernández en plena transmisión en vivo quedó marcado a fuego. "No se puede laburar así, loco", exclamó la conductora antes de abandonar el estudio entre lágrimas y evidente bronca. Nadie entendió demasiado en el momento, pero con el correr de las horas se reveló una verdad que sacudió al canal: problemas técnicos, insultos en la cucaracha y un ambiente laboral que se volvió insostenible.

El episodio fue diseccionado por distintos periodistas, pero fue Santiago Riva Roy quien desde el stream Bondi arrojó luz sobre el trasfondo de la situación. "Yo laburé un año ahí y que salga al aire es gracias a los huevos y los ovarios que le ponen sus laburantes, porque la técnica es de cuarta", disparó sin filtro, visibilizando un problema estructural en el canal. "Trabajan con cosas viejas", confirmó luego Ángel de Brito, mientras que Riva Roy agregó: "El profesionalismo de su gente hace que salga al aire".

Pero, ¿qué fue lo que terminó de desbordar a Mariela Fernández? Según Riva Roy, todo se precipitó cuando en pleno vivo un productor exclamó una frase desafortunada en la comunicación interna del programa. "Esta mo****** que no me escucha", habría sido el exabrupto que la conductora escuchó de primera mano en su cucaracha, desatando su furia inmediata. "Ella lo mandó a la con*** de la lora y se fue", detalló el periodista, señalando que la discusión continuó fuera de cámara.

Lo cierto es que horas después, más relajada, la conductora reapareció para dar su versión de los hechos. "Antes que nada, quiero decir que me fui así, estresada, porque dije que así no se podía laburar. Pasa en las mejores familias", explicó restando dramatismo al episodio. Además, reconoció que había estado enfrentando problemas técnicos en el canal que venía acumulando desde hace tiempo. "Hubo un grito de producción que me exasperó", confesó.

Y sumó: "Un grito que me suele generar risas y ayer no sé por qué, chicos, me entró la bala", confesó. Pese a la tensión del momento, la periodista también se tomó con humor la repercusión en redes sociales. "Me simpatiza muchísimo el meme que hicieron", bromeó, aunque también admitió que necesitó un día de introspección para procesar la situación. Finalmente, se dirigió a los televidentes con una reflexión sincera: "Te pido disculpas porque no tendría que haber reaccionado así, pero también quiero contarles que a nuestra producción la quiero mucho. A veces tenemos cortocircuitos, como en cualquier trabajo".

Ángel de Brito, quien también analizó la situación, respaldó a Fernández y aseguró que su actitud fue una reacción humana. "Me extraña porque Mariela es re profesional, tiene mil años de tele. Pero evidentemente había algo atrás, había otro cuento", sentenció. Con el tema sobre la mesa, la pregunta que queda en el aire es si esta crisis desatará cambios estructurales en Crónica TV o si, como tantas veces en el medio, el show simplemente continuará.