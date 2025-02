Destapan la verdad sobre el enojo de Mariela Fernández en Crónica: un insulto inaceptable y precarización laboral

"No se puede laburar así, loco", espetó como nunca la periodista Mariela Fernández en pleno vivo de Crónica TV. A lágrima viva, la profesional de los medios de comunicación abandonó intempestivamente el plató entre bronca y dolor, algo que parecía inesperado pero que luego otros colegas se encargaron de destapar.

Fue el periodista Santiago Riva Roy desde el stream Bondi quien reveló la verdad oculta por la que Mariela decidió dejar intempestivamente su puesto de trabajo y, al parecer, las condiciones laborales del canal son simplemente paupérrimas.

Mariela Fernández

"Yo laburé un año ahí y que salga al aire es gracias a los huevos, de los ovarios le ponen sus laburantes, porque la técnica es de cuarta", dijo Riva Roy que vivió en carne propia la experiencia de trabajar en Crónica.

"Es un milagro que salga", dijo el periodista que fue interrumpido por Ángel de Brito que confirmó: "Trabajan con cosas viejas". Ante eso, Santiago reafirmó: "Sí, y el profesionalismo de su gente hace que salga", expresó contundente visibilizando la tarea heroica que realizan los trabajadores.

Además, contó cómo fue el momento preciso del escándalo: "Está el productor en el control, obvio no sabía, le suichean algo para que Mariela escuche al aire por la cuca", dijo y resaltó: " El productor dice, textual 'Esta mo****** que no me escucha '".

Ante semejante declaración, Santiago confirmó: "Obvio, no se lo dijo para agredirla pero ella lo escuchó". El debate tomó otro rumbo tras la palabra que está casi extinta de los discursos al menos en Argentina: "Repudiamos esa palabra, no tiene ninguna asociación a decirme nada, yo estoy diciendo un textual, yo en mi vida personal no me expreso así ni caliente ni peleándome con alguien", dijo el periodista y siguió: "Muchos políticos no lo entienden, yo sí lo entiendo y no la uso ni en un momento de calentura".

Además, contó que fue ahí donde " ella lo mandó a la con*** de la lora, ese fue el momento que se va ". Santiago contó que la tremenda escena siguió detrás de cámara donde Mariela "habla delante de todos sobre sobre el productor".

Respaldado por el fulgor de los hechos, Ángel de Brito defendió a su colega: "Son cosas que pasan en vivo. Me extraña con Mariela porque es re profesional, tiene mil años de tele. Pero evidentemente había algo atrás. Había otro cuento", opinó contundente.