Fátima Flórez rompió el silencio tras el escándalo con la policía en Córdoba: "Soy un ser humano"

Córdoba ya tuvo su primer escándalo mediático en esta temporada de verano 2025: Fátima Flórez fue acusada de infringir las leyes de tránsito y salió a aclarar lo ocurrido en la madrugada del miércoles cuando engendró a la Policía Caminera.

La actriz viajaba como acompañante del conductor, Fernando Gabriel Vázquez, de 46 años, que no sólo dio positivo de alcoholemia (0,76 gramos de alcohol) sino que además su carnet de conducir estaba vencido. En este contexto fue se le avisó que el auto sería secuestrado y debería pagar una multa, la imitadora decidió arrogarse al asfalto " aduciendo, a los gritos, maltratos y descompostura ", según explicó el parte policial. Tras ello, se hizo presente un servicio médico, pero la actriz se negó a ser atendida.

Fátima Flórez rompió el silencio y explicó qué sucedió con la Policía Caminera

Tras la mediatización de la situación, Fátima Florez decidió explicar lo que sucedió y su versión se contradice con la Policía: según ella viajó hasta Córdoba capital a buscar un teclado musical y al retorno a Villa Carlos Paz "le hicieron el test de alcoholemia a él porque yo estaba de copilota. Le dio 0.75, que obviamente no está permitido. Él, por supuesto, estaba en perfecto estado. Imaginate que yo no me voy a subir al auto de una persona que no está bien . 0.75 creo que es un vasito y ya da", justificó en una entrevista con el programa A la Tarde.

Sobre las versiones de su desvanecimiento, aclaró que no es que se desvaneció y mucho menos actuó una descompostura, sino que se empezó a sentir "muy débil" porque había estado todo el día trabajando, además del calor extremo en varias partes del país: "No es que me desvanecí, me empecé a sentir muy débil porque había estado todo el día trabajando, hizo mucho calor todo el día. Estuve prácticamente sin comer todo el día por ir de acá para allá. Se hizo muy tarde, estaba sin cenar y desde la mañana trabajando. Soy un ser humano, me bajó la presión completamente y me senté en el piso porque no daba más ", fueron sus palabras.

Fátima Flórez desmintió la versión que trascendió: no se desvaneció sino que se sentía mal por el sueño y la falta de comida

La ex novia de Javier Milei explicó que tanto los oficiales como los medios de comunicación exageraron al dar la noticia: "Me dolían literalmente los pies porque había estado todo el día con tacos bailando de acá para allá. No daba más, estaba sin comer. Entonces, bueno, se juntó mucho y me senté en el piso. Simplemente eso". Por otro lado confesó que suplicaba que dejen ir a su conductor y a ella, ya que al siguiente día tenía pactadas entrevistas a primeras horas de la mañana.