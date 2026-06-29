Filosa chicana de Nico Occhiato contra la periodista que se metió a la casa de Luzu sin autorización

Durante el fin de semana, el nombre de Nicolás Occhiato volvió a ser tendencia en redes sociales y en los portales de noticias luego de que el conductor estallara contra una periodista que ingresó sin autorización a la casa que el equipo de Luzu TV alquila en Miami. Todo ocurrió después de que se viralizara un video en el que se lo ve discutiendo con la mujer.

"Esto ya pasa cualquier límite. Momi bajó por la escalera de su habitación después de dormir la siesta y se encontró en el living de nuestra casa a esta 'periodista' de Primicias Ya", escribió en su cuenta de X.

El descargo de Nico Occhiato

Acto seguido, remarcó: " Se metió sin la autorización de ninguno de nosotros ". Y agregó: "Ahí fui a decirle que era una desubicada y automáticamente me empezó a filmar, buscando una reacción para escracharnos".

Aunque ya había hecho su descargo en redes sociales, muchos esperaban que al comienzo de Nadie Dice Nada ampliara su versión de los hechos. Sin embargo, el conductor optó por no volver sobre la polémica y seguir adelante con el programa, en medio de una cobertura del Mundial 2026 que estuvo atravesada por distintos episodios mediáticos.

A diferencia de lo que ocurrió durante el escándalo por la fake news sobre Jorge Messi, cuando dedicó varios minutos al aire para dar explicaciones, esta vez eligió hacer una breve referencia al tema a través de un chiste.

Todo surgió cuando su novia y compañera de programa, Flor Jazmín Peña, mostró el nuevo short que se había comprado. La bailarina contó que decidió renovar su ropa después de las bromas que recibía por usar siempre el mismo jean, aunque la compra tuvo un inconveniente: en el local se olvidaron de retirarle el imán de seguridad. En ese momento, Momi Giardina intervino con humor: " Yo sé cómo sacarlo ".

Rápidamente, Occhiato reaccionó: "¿Sos chorra? ¿Por qué sabés tanto?", le preguntó entre risas. Aprovechando el intercambio, lanzó una nueva broma con doble sentido: "Ya es trending topic, vieja chorizo". Fue entonces cuando hizo una clara alusión al episodio del fin de semana: " Hay una periodista de Primicias Ya en tu habitación esperándote ", dijo, y remató: "Está en la cama esperándote".

Finalmente, Nicolás Occhiato decidió continuar con el programa sin realizar un nuevo descargo sobre el conflicto, aunque dejó en claro, a través de ese comentario, que la situación todavía le genera molestia.