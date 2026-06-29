Nico Occhiato fuera de sí tras la invasión de una periodista en su casa: "Esto ya pasa cualquier límite"

La cobertura del Mundial 2026 esta marcada de tensión para Nico Occhiato y su equipo. Cuando las aguas se estaban calmando por la salida de Florencia Peña de LUZU TV, un episodio completamente distinto volvió a poner al conductor en el centro de la escena.

Según denunció públicamente, una periodista ingresó sin autorización a la casa donde se hospeda junto al equipo durante la cobertura del Mundial 2026 y aseguró que todo terminó en una situación tan insólita como tensa.

Irrumpieron en la mansión de Luzu TV y Nico Occhiato se enojó

Según relató el propio Occhiato, una integrante del grupo bajó desde su habitación y se encontró con una periodista del portal Primicias Ya dentro del living de la casa, pese a que, asegura, nadie del equipo le había permitido el ingreso.

En las imágenes que luego comenzaron a circular en redes sociales puede verse el intercambio entre ambos. Durante la conversación, la periodista sostuvo que un joven le abrió la puerta y le permitió ingresar a la vivienda, mientras que también remarcó que el acceso estaba protegido con una clave y que, sin la intervención de alguien desde adentro, no habría podido entrar.

En ese contexto, Occhiato intentó aclarar que en ningún momento la acusó de haber cometido un delito: " Yo no creo que ustedes sean ladrones, ni tampoco se los dije ", se lo escucha decir en el video mientras intenta explicar que el problema no era quién era la periodista, sino el hecho de que hubiera ingresado a un espacio privado sin autorización del equipo.

Tras la difusión de las imágenes, el conductor utilizó su cuenta de X para contar su versión de los hechos y expresar su indignación por lo ocurrido: " Esto ya pasa cualquier límite . Momi bajó por la escalera de su habitación después de dormir la siesta y se encontró en el living de nuestra casa a esta periodista de Primicias Ya", escribió.

El descargo de Nico Occhiato

Luego explicó cómo reaccionó cuando advirtió la situación: "Se metió sin la autorización de ninguno de nosotros, ahí fui a decirle que era una desubicada y automáticamente me empezó a filmar, buscando una reacción para escracharnos".

Según su relato, la tensión aumentó cuando apareció otra persona que acompañaba a la periodista: "Después se bajó otro tipo de un auto que estaba con ella y se puso bastante violento , diciéndonos que la habíamos tratado de ladrona, cuando jamás le dijimos eso", aseguró.

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Finalmente, Occhiato cerró su descargo con una frase que reflejó su desconcierto por el desenlace del episodio: "Y, para completar el delirio, ella quería llamar a la policía. La verdad, ya no entiendo más nada".

Frente a la repercusión que tomó el caso, desde Jotax Digital y la producción de Primicias Ya emitieron un comunicado oficial en el que asumieron la responsabilidad por lo ocurrido y le pidieron disculpas públicas tanto a Nico Occhiato como a todo el equipo de LUZU TV: "En nombre de Jotax y la producción de Primicias Ya, queremos pedir disculpas a Nicolás Occhiato y a todo el equipo de Luzu TV por la intromisión en su privacidad y la posterior difusión de esas imágenes ", expresaron.

El pedido de disculpas de Jotax Digital

En el mismo texto, la empresa explicó que el episodio se produjo por una falla interna y reconoció que no se respetaron los procedimientos habituales de trabajo: "Lo sucedido fue consecuencia de un error humano. Una colaboradora externa traspasó un límite y no se cumplieron los protocolos periodísticos que Jotax aplica habitualmente en sus procesos de producción y verificación de contenidos", indicaron.

Además, la productora fue un paso más allá y admitió que tanto la obtención del material como su posterior publicación nunca debieron ocurrir: "Esas imágenes no debieron obtenerse ni tampoco difundirse. Lo reconocemos como error ", afirmaron en el comunicado.

Nico Occhiato en el partido de Dallas