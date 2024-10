Fisura anal, ghosteo y un secreto: ¿Joel Ojeda le fue infiel a Cata Gorostidi con una chica trans?

La convivencia entre Cata Gorostidi y Joel Ojeda no estaría siendo lo que esperaban: ya comenzaron los primeros problemas en la pareja. Denuncian sobre el día a día y una posible infidelidad golpea a los tortolitos. ¿Quién es la tercera en discordia?

Uno de los primeros problemas que enfrentaron viviendo juntos tuvo que ver con las hojas del rollo de cocina a la hora de limpiar. Los influencers compartieron el problema con sus seguidores de Instagram: "Yo agarro una y limpio si algo se cae. Vos tirás, agarrás varias, hacés un bollo y limpiás", acusó el azafato a su novia.

Joel Ojeda y Cata Gorostidi

Si bien los pormenores de la convivencia son tomados con humor, no fue lo mismo cuando expusieron una supuesta infidelidad del ex hermanito. Todo se remonta al mes de abril, cuando el modelo salió a una fiesta y se encontró a la influencer Daniela, más conocida en redes sociales como "La Mego". A través de X se conocieron chats subidos de tonos de los jóvenes, quienes pasaron de sus deseos de conocerse a concretar.

Si bien las primeras charlas fueron todo un coqueteo, luego del primer encuentro se tornó una relación tensa, con la huida de Joel: "No pensé que te había lastimado así de hecho creí que estabas chamuyando y cuando salgo del baño te habías ido. Me quedé preocupada", se lee en el mensaje enviado por la mujer transgénero.

Joel Ojeda habría ingresado a la guardia tras una noche de pasión

En el mismo hilo de X, donde contaron detalles del encuentro, se expuso la imagen de la pantalla de una guardia médica donde figuraba el nombre del streamer con el motivo de su consulta: "Ano, sutura del esfínter", además, el seguidor que aportó la información, aseguro que no pudo tomar una foto del protagonista, ya que se encontraba internado.

Luego de ser atendido por los médicos, Joel no volvió a contactarse con "La Mego", a quien aseguraron desde el entorno del joven que se encontraba sumamente enojado por la situación. Con el correr de los meses, en agosto precisamente, el azafato confirma su relación con Cata Gorostidi, con quién además apostó a la convivencia.

La conversación que expone a Joel Ojeda

Fue a los pocos días de confirmar su noviazgo, que Ojeda se volvió a comunicar con la influencer, que pasó una noche de pasión: "Mira ya pasó mucho tiempo y si te escribo ahora es porque me gustaría tener una charla con vos. Si es que podes arreglamos donde y nos encontramos", escribió en el chat privado de Instagram. Mientras intentó reencontrarse con la mediática, están marcó sus límites: "Flaco, me ghosteaste y encima estas con Cata. Si te interesaba hablar lo hubieras hecho en el momento, no me escribas más, sos un cagón", respondió.

Por su parte, Catalina no se expresó públicamente sobre las acusaciones de infidelidad que involucran a su pareja. Por primera vez, la santafesina se llamó al silencio, y mostró una actitud diferente a la que acostumbra, ya que es la primera en opinar de temas de la farándula o que involucran a sus ex compañeros de Gran Hermano.