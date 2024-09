Flor Bertotti le dio donde más le duele a Cris Morena: el show con el que le tapó la boca

Contra los deseos de Cris Morena, el pasado 21 de septiembre, con la llegada de la primavera y al ritmo de "Flores Amarillas", Flor Bertotti conquistó el primero de los 12 Movistar Arena, los cual agotó entradas a las pocas horas de lanzar su concierto.

Cabe recordar que semanas atrás, la autora de todas las historias que atraparon a los nenes y adolescentes, protagonizó el "Cris Morena Day" donde se reencontraron casi todos los actores que dieron vida a los personajes más queridos de la ficción argentina. Peter Lanzani en dúo con Lali Espósito recordaron a Mar y Thiago, la China Suárez recordó a Gitana, mientras que Nico Vázquez y Emilia Attias volvieron a recrear su historia de amor ficticia. Así el show homenajeó a Rebelde Wey, Chiquititas, Floricienta y Casi Ángeles. Sin embargo, Bertotti no fue invitada, ya que se convirtió en la enemiga número uno de la productora, todo debido a los derechos de autor y una problema que llegó a la Justicia bajo el título de plagio.

El éxito de Flor Bertotti en su primer show en el Movistar Arena

A las nueve de la noche en punto, las luces del lugar se apagaron, las pantallas cobraron vida con una cuenta regresiva que cuando culminó dio inicio a "Flor Bertotti Tour", show que se presentó en países como El Salvador, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay, Perú, Panamá, México, Colombia, Chile, y Estados Unidos. Los fanáticos eligieron tonos amarillos para sus vestimentas, y aunque las luces del estadio se mantenían apagadas, el sitio se iluminó con las binchas de la audiencia.

"Feliz primavera, ¿cómo están? Estoy tan emocionada, no les puedo explicar, no lo puedo creer, 20 años después... ¿Qué nos pasó? ¿Cómo puede ser? No soltamos ", fueron las primeras palabras de quien interpretó a Floricienta. El show se destacó por la sencillez del escenario, aunque la actriz se lució con múltiples vestuarios que se llevaron todas las miradas.

Luego de saludar a su público, Bertotti cantó "Hay un cuento", lo que definió como su canción preferida de la saga, la cual se estrenó en 2004, con una segunda temporada en el 2005, por canal El Trece. Luego años más tarde volvió con una nueva interpretación, Nini, una historia de la cual Cris Morena demandó en 2009 por plagio, ya que la nueva tira de Telefe se basaba en las historias de "Chiquitita" .

Aunque Florencia no necesitó de nadie para brillar en el Movistar Arena, a la hora de entonar las estrofas de "Por qué" invitó a dos violinistas, lo cual terminó de climatizar de emoción el estadio. Luego de unos minutos, la cantante abandonó el escenario y regresó con lo que fue su tercer outfit, para dar inicio a una versión pop de la misma canción, lo cual puso de pie a todos los presentes, quienes no dudaron en gritar y saltar.

En su vuelta al escenario, Flor Bertotti se llevó la ovación de su público

Antes de dar vida a la canción "Que lindo", Bertotti se tomó unos minutos para contar el detrás de la letra y dedicársela a Federico Amador, su ex compañero de novela: "A él le compuse esta canción hace un par de años. Cuando uno dice que es perfecto, que no tiene defectos, pero que después se los encontrás, decís: 'Qué lindo, qué lindo, qué lindo'", contó, al tiempo que la batería comenzó a sonar y estalló el tema de fondo. Como si la emoción no era suficiente, la protagonista volvió a llevar al escenario los acordes de "Un Enorme Dragón", un momento en que la artista no aguantó las lágrimas ante la fascinación que sus ojos atestiguaban con cientos de asientos llenos.

Finalmente llegaron los temas que siguieron presentes durante los 20 años desde que se terminó la saga. "Mi vestido azul" fue de las canciones más cantadas por los fanáticos junto a "Flores Amarillas". El final quedó marcado de emoción y alegría cuando al ritmo de "Tic Tac" culminó el primero de doce show en aquel estadio: "Estoy tan agradecida", fueron sus palabras al mismo tiempo que los presentes corearon su nombre.

Lo cierto es que Floricienta marcó la vida de muchísimos nenes y adolescentes. Y al finalizar el show, las redes sociales se blindaron de videos del concierto. Sin embargo, el broche de oro fueron las dos propuestas de matrimonio que se dieron fuera del Movistar Arena. En distintos momentos, dos chicos se arrodillaron ante sus novias e hicieron la gran pregunta. En un ambiente de nostalgia y alegría, las personas que salían del recital, crearon una ronda alrededor de los enamorados y alentaron a los jóvenes.