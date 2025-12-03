Juli Poggio enfrentó los rumores de seducción a Nico Occhiato: "Pueden decir lo que quieran"

El pasado martes, la revista Gente celebró una nueva edición de la gala de los Personajes del Año. Entre los elegidos para protagonizar la tapa estuvieron Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y Juli Poggio, quienes se llevaron todas las miradas por un inesperado y tenso rumor que circuló en la noche.

Ubicada muy cerca de la pareja durante la foto grupal, Yanina Latorre contó en historias de Instagram que una mujer habría tenido una actitud seductora con el conductor de Luzu y que su novia se habría puesto celosa: "Flor, vos sabés que yo a tu novio no me lo levanto. Me caés muy bien", dijo la angelita. Indignada pero sin dar nombres, la bailarina respondió: " ¡Estoy viendo cada cosa! ".

El look de Juli Poggio en la gala de los Personajes del Año

Este miércoles, Mariana Brey reveló que quien habría "beboteado" a Occhiato fue Juli Poggio y que la situación habría generado tensión. Lejos de quedar involucrada en un conflicto de pareja, la ex GH habló con el stream de Pepe Ochoa y negó rotundamente la versión: " No crucé palabra en toda la noche ", comenzó. Luego detalló cómo fue el único momento en que saludó al conductor: "Yo ya estaba sentada en el grupo verde, él llegó y me saludó. Esa fue toda mi interacción en toda la noche", explicó, y aclaró que el saludo ocurrió porque ella estaba ubicada cerca de los integrantes de Patria y Familia, influencers de Luzu TV.

Cuando le consultaron por qué cree que surgió el rumor, Juli apuntó: "Será porque esta semana estuve con quilombitos", en referencia a su cruce reciente con la China Suárez.

Fiel a su estilo directo, también confesó: "No me gusta. Te digo que me gusta más Flor Jazmín ", al hablar de la novia de Occhiato.

Finalmente, Juli Poggio celebró estar, un año más, en la tapa de los Personajes del Año de Gente y aseguró que el rumor no opacó su noche: "Pueden decir lo que quieran, no hay prueba de nada y si le llegan a preguntar a él va a decir que solamente lo saludé".