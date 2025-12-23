Flor Peña le contestó a Moria Casán si alguna vez fue "gato" y la respuesta dejó a todos mudos

23 Diciembre de 2025 15:22
Flor Peña se sentó en el programa de Moria Casán y se animó a hablar de temas que la persiguen en su carrera: la actriz hizo un recorrido por temas personales como detalles de su matrimonio o el vínculo con su hijo Juan, así como se refirió a los rumores con Alberto Fernández.
La actriz desmintió de manera tajante haber tenido cualquier tipo de encuentro sexual con el ex presidente y calificó la historia como una operación mediática: "No hay ningún video conmigo", comenzó visiblemente molesta.
Peña continuó: "Yo no recibí odio social, sigo siendo esta, lleno teatros. Yo recibí un odio que tenía que ver con una operación, me utilizaron a mí para operar", se refirió a la noticia que la vinculó en la Quinta de Olivos.
Según explicó, la versión se armó y amplificó en redes sociales, particularmente en Twitter, y luego fue replicada por distintos medios opositores: "Yo fui a una reunión en la que estuve esperando una hora, estuve 40 minutos, pero yo le había ido a hacer un pet* al presidente pero los hombres que estuvieron se habían reunido", dijo en relación a la doble vara social.
Flor Peña no sólo se animó a un cuestionario picante sino que además jugó al "Yo Nunca" con La One: "Yo nunca bajé a alguien de una obra", disparó y la actriz se desentendió con un "yo nunca".
"Yo nunca aproveché mi fama", se la dejó picando la conductora a la invitada que la corrigió "yo sí". Moria rápidamente retrucó: "¿De qué manera? Escúchame una cosa, vos que sos tan libre, ¿has sido gato?", tiró el bombazo al pasar.
Peña fue terminante: "No, nunca. ¿Podés creer que nunca? No me gustan los tipos poderosos a mí". Lejos de quedarse satisfecha con la respuesta, Moria Casán fue pro más: "Pero no te hablo de poderosos, te hablo de un tipo que no sea poderoso y te pague por sexo. ¿No te calienta eso?", indagó.
Flor Peña levantó la paleta de nunca y justificó: "Me calienta, pero con mi marido que me haga como que sí". "¿Y tu marido te da plata?", repreguntó la conductora y consiguió como declaración: "No, no, este no. Pero con alguno he jugado, pero después se la devolvía. Soy tan loser...".