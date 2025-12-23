Flor Peña le contestó a Moria Casán si alguna vez fue "gato" y la respuesta dejó a todos mudos

Flor Peña se sentó en el programa de Moria Casán y se animó a hablar de temas que la persiguen en su carrera: la actriz hizo un recorrido por temas personales como detalles de su matrimonio o el vínculo con su hijo Juan, así como se refirió a los rumores con Alberto Fernández.

La actriz desmintió de manera tajante haber tenido cualquier tipo de encuentro sexual con el ex presidente y calificó la historia como una operación mediática: "No hay ningún video conmigo", comenzó visiblemente molesta.

Flor Peña habló de su vinculación con Alberto Fernández

Peña continuó: "Yo no recibí odio social, sigo siendo esta, lleno teatros. Yo recibí un odio que tenía que ver con una operación, me utilizaron a mí para operar ", se refirió a la noticia que la vinculó en la Quinta de Olivos.

Según explicó, la versión se armó y amplificó en redes sociales, particularmente en Twitter, y luego fue replicada por distintos medios opositores: "Yo fui a una reunión en la que estuve esperando una hora, estuve 40 minutos, pero yo le había ido a hacer un pet* al presidente pero los hombres que estuvieron se habían reunido", dijo en relación a la doble vara social.

Flor Peña no sólo se animó a un cuestionario picante sino que además jugó al "Yo Nunca" con La One: "Yo nunca bajé a alguien de una obra", disparó y la actriz se desentendió con un "yo nunca".

"Yo nunca aproveché mi fama", se la dejó picando la conductora a la invitada que la corrigió "yo sí". Moria rápidamente retrucó: "¿De qué manera? Escúchame una cosa, vos que sos tan libre, ¿has sido gato?", tiró el bombazo al pasar.

Flor Peña se animó al "Yo Nunca" de Moria Casán

Peña fue terminante: "No, nunca. ¿Podés creer que nunca? No me gustan los tipos poderosos a mí ". Lejos de quedarse satisfecha con la respuesta, Moria Casán fue pro más: "Pero no te hablo de poderosos, te hablo de un tipo que no sea poderoso y te pague por sexo. ¿No te calienta eso?", indagó.

Flor Peña levantó la paleta de nunca y justificó: "Me calienta, pero con mi marido que me haga como que sí". "¿Y tu marido te da plata?", repreguntó la conductora y consiguió como declaración: "No, no, este no. Pero con alguno he jugado, pero después se la devolvía. Soy tan loser...".