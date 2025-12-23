Nicolás Payarola mataba gallinas y compraba periodistas: detalles escabrosos de la pericia de su celular

El lunes, la Justicia peritó el celular de Nicolás Payarola, el ex abogado de Wanda Nara. Fue Yanina Latorre quien, al aire de SQP, contó detalles de lo que se encontró en el dispositivo y que complica a más de una persona.

"En este momento terminaron de peritar el teléfono de Payarola. La cantidad de gente comprometida... Son 172 capturas muy complicadas. El tipo hacía brujerías, tenía una bruja que mataba gallinas . Hay muchos chats", dijo la conductora.

Nicolás Payarola cada día más complicado en su causa por estafas

Según Yanina, el letrado se obsesionó con algunas personas y eso le jugó una mala pasada: "Tiene tres enemigos acérrimos. Él estaba obsesionado con tres personas, hay una persona que es famosa y los otros dos se hicieron conocidos en todo este tipo de causas". La conductora trató de generar misterio en cuanto a los nombres involucrados pero terminó revelando que los enemigos de Payarola son: la abogada Lara Piro, el futbolista Gonzalo Montiel y Occhiuzzo, uno de los primeros en denunciarlo.

Además, en los chats encontraron conversaciones que involucrarían a periodistas conocidos en el mundo de la farándula: "Me dicen que hay mucho periodista comprometido, que él pagaba para que lo defiendan", señaló. Y sumó: "Habla con la bruja más que con nadie. Mataba gallinas todas las semanas ".

En torno a los periodistas comprometidos, Yanina no fue la única en dar detalles. Ángel De Brito, en su cuenta de X, escribió: "Hay 4 panelistas que 'trabajaban' para el abogado preso por estafas. Dos del mismo programa, más dos de otros canales".

Otra comunicadora que se sumó fue Karina Iavícoli: "¿A qué periodistas le pagaba el abogado? Debe haber gente con diarrea". Sin embargo, la identidad de los supuestos periodistas pagos por el abogado no salió a la luz y generan un gran revuelo en redes sociales.

La Fiscalía solicitó que la actual detención de Nicolás Payarola sea convertida en prisión preventiva

En este contexto, se difundió un documento judicial en el que la Fiscalía solicitó que la actual detención del abogado sea convertida en prisión preventiva "en los términos del artículo 157 del Código Procesal Penal, al considerar que se encuentran reunidos los extremos necesarios para que la medida sea otorgada". El escrito, dirigido al Juzgado de Garantías N.º 3 del Departamento Judicial de San Isidro, fue presentado por el fiscal Cosme Sebastián Iribarren, titular de la Unidad Funcional de Instrucción del Distrito Benavídez.

El pedido de prisión preventiva para Nicolás Payarola no constituye una condena, pero sí una medida cautelar que, de ser concedida, implicaría que el imputado permanezca detenido hasta la instancia del debate oral. Esta disposición es dictada por el juez responsable cuando considera que hay riesgo de fuga del imputado o posibilidad de que entorpezca la causa estando en libertad.