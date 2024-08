Flor Regidor rompió el silencio con indirectas y una canción lapidaria

Desde el fin de semana, el nombre de Flor Regidor resaltó en las redes sociales y los medios de comunicación luego de que se conociera la infidelidad de Nicolás Grosman, su pareja, que estuvo con otra ex Gran Hermano. En la noche del martes, la protagonista de la historia se sentó en Noche al Dente y no se guardó absolutamente nada.

Antes de aparecer en la televisión por primera vez tras su ruptura amorosa, la modelo había dado una entrevista telefónica en la que reveló su indignación al ver que su ex había compartido capturas de su conversación privada, en la que antes del suceso pelearon por Lucía Maidana, la tercera en discordia. En primer lugar, Fer Dente quiso saber cómo se sentía: "Muchas veces lo que pasa con la actualidad, cuando uno es conocido, como te está pasando a vos, se filtran cosas y siempre creo que son buenos disparadores para hablar de ciertos temas. ¿Qué es lo que sentís vos, siendo una chica de 22 años, con respecto a la infidelidad? ¿Qué es ser infiel para vos?", comenzó.

Flor Regidor en Noche al Dente

Regidor abrió su corazón y se sinceró: "Yo creo que es traicionar la confianza de uno. En el sentido de uno dar todo, todo el tiempo, y estar en todo, y después que te traicione, más allá del nombre del vínculo, novios, pareja. Cuando uno ya pasa casi todos los días juntos, conoce a las familias, se ayudan uno al otro, ya si pasa algo para mí es infidelidad", reveló. Luego aclaró que si estaban juntos en aquel viaje a Uruguay, ya que tuvieron conversaciones al respecto: " Yo siempre, en todos mis vínculos, aclaro lo que quiero, y veo si la otra persona está de acuerdo y está en la misma sintonía que yo. Eso es algo que siempre lo hago y lo hice ".

La ex hermanita no se negó a contestar ninguna pregunta y, aunque a veces acudió a la risa irónica, no dejó dudas sobre su postura y lo que pasó aquella noche. Desde el comienzo del programa se mostró picante, ya que a la hora de cantar con Dente, como acostumbran los invitados, eligió la canción de Karina, La Princesita, "Con la Misma Moneda", encontró en aquella letra indirectas para Grosman, dejando en claro que no está dispuesta a perdonarlo.

Luego del momento del canto y de responder preguntas, Flor Regidor protagonizó un pícaro momento. En un juego donde pinchan globos ante la pregunta en el que se indica un suceso, y si la persona lo realizó eliminaba uno de los inflables, el conductor anunció: "Yo nunca mire con ganar a la pareja de un amigo o amiga", mientras el piso se mantuvo expectante a la respuesta, la joven decidió apelar a la ironía: " Me parece que se equivocaron de invitados hoy ", haciendo referencia a Lucia Maidana, quien en reiteradas ocasiones se refirió a Nicolás mientras mantenía una relación con la invitada de Noche al Dente.

Las indirectas no quedaron solo en la pantalla chica de la televisión, sino que además, en su cuenta personal de Instagram, Flor Regidor mostró su outfit y eligió una canción de la artista internacional Taylor Swift: "Porque el karma es mi novio, el karma es un Dios, el karma es la brisa en mi cabello el fin de semana. El karma es un pensamiento relajante ¿No tienes envidia de que para ti no lo sea? Dulce como la miel, el karma es un gato. Ronroneando en mi regazo porque me ama como un maldito acróbata. Yo y el karma vibramos así", revela el estribillo.