Migue Granados explotó contra la comunidad de Nico Occhiato: "Tóxica"

Llega fin de año y el cansancio empieza a notarse: hay quienes ya no tienen paciencia y reaccionan ante la mínima chispa. Eso le ocurrió a Migue Granados, que terminó protagonizando un cruce virtual con algunos haters.

En medio de la polémica por los votos pagos en los Martín Fierro de Streaming y su guerra declarada con Luzu TV, el conductor mostró signos evidentes de desgaste. Todo comenzó cuando, en su programa, expresó: "Nos están pegando por todos lados estos días por habernos metido en los Martín Fierro y la verdad que ustedes son los que nos bancan y en las redes nos defienden", agradeciendo a su audiencia.

Tras la polémica de los Martín Fierro de Streaming, Migue Granados sacó los trapitos al sol

Acto seguido, otra frase que levantó aún más polvo: "Ustedes nos conocen de verdad y saben lo que hacemos, los eventos gratuitos que hacemos y todas las cosas hermosas por la cultura argentina más que cualquier gobierno y cualquier pirulo".

En otras palabras, utilizó el balance de su propio año de trabajo para justificar que su audiencia pague para votar en premios que históricamente no exigieron dinero para participar. Una movida que muchos consideraron poco feliz.

Migue Granados contra sus haters y ¿la comunidad de Luzu TV?

El clip no tardó en hacerse viral, y una usuaria de X apuntó: "Pero mirá cómo ahora es una pobre víctima que hace cosas gratis para la gente y lo atacan sin sentido...".

Lejos de dejar pasar el comentario, Migue Granados —al parecer con algo de tiempo libre— decidió responderles a los haters: "Jajaja, miran el programa del canal que odian para sacar recortes y retuitearse entre ustedes. Mi abuela que nació en Chernobyl es menos tóxica", escribió, apuntando de manera indirecta pero evidente contra la comunidad de Luzu TV.