Maduro tildó de "ridículo" a Milei y despotricó: "Se fue en diarrea cuando vio al pueblo de Noruega en protesta"

Latinoamérica está que arde. En un contexto de completa conflictividad entre Estados Unidos y Venezuela en particular, pero de la derecha y los trabajadores organizados en particular, las palabras van y vuelven y la geopolítica parece haberse convertido en un campo de batalla donde todo puede suceder, sobre todo con cruces como los de Nicolás Maduro contra Javier Milei y Donald Trump, metiendo la cola.

Es que desde que asumió en diciembre de 2023, Milei cambió diametralmente el rumbo de la política internacional alien+andose indefectiblemente con Estados Unidos, algo que sorprendió y molestó a sobremanera a Maduro, quien no pierde ninguna oportunidad para enrostrarle en la cara. Sin embargo, la que está en el centro de la escena es su principal opositora, la líder de derecha María Corina Machado que, paradójicamente ganó el premio Nobel de la Paz incluso proponiendo un levantamiento armado contra los ciudadanos venezolanos.

Ana Corina Machado terminó recibiendo el Nobel de la Paz tras la ausencia de su madre, Corina

Y es esto lo que sacó de las casillas a Maduro que despotricó con la actitud de Milei yendo personalmente a entregarle en premio a su Machado -algo que finalmente no terminó sucediendo- y, en una de sus tradicionales conferencias de prensa en Caracas por el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés, dijo: "Me dicen que el ridículo de Milei y el parásito de (José) Mulino (presidente de Panamá) se sumaron y se fueron en diarrea cuando vieron al pueblo de Noruega en protesta por haber manchado de sangre el Nobel de la Paz".

Cabe destacar que organizaciones de Derechos Humanos realizaron protestas en Oslo donde se entregaban los premios rechazando el Nobel para Machado que además, está alineada con los intereses imperialistas de Estados Unidos.

"Aplaudo al pueblo de Oslo. Las imágenes de hoy son impactantes en las calles. A diez grados bajo cero, ahí están miles de personas en las calles. Los pueblos del mundo nos están observando y apoyan a Venezuela", dijo Maduro casi al mismo tiempo en el que se celebraba la premiación al otro lado del mundo.

Frente a miles de trabajadores, el presidente del país caribeño mostró una efervescencia sin igual donde bailó y cantó en contra de Trump y la derecha organizada: "Nosotros vamos a seguir triunfando por el camino de la paz, la estabilidad y el desarrollo a la máxima felicidad posible de nuestro pueblo", dijo.

Milei con su overol de YPF en Oslo

Para terminar Nicolás Maduro envalentonó a pescadores y campesinos para "partirle los dientes a Estados Unidos" y sentenció: "Nosotros vamos a seguir triunfando por el camino de la paz, la estabilidad y el desarrollo a la máxima felicidad posible de nuestro pueblo" y terminó: "Patria humana, patria grande hasta la victoria siempre, venceremos, que viva la patria".