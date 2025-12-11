La mamá de Lali rompió el silencio y se posicionó en el lore que tuvo con Milei: "Se ve que se lo tomó en serio"

Lali Espósito lleva décadas en el mundo de la farándula, y si bien siempre se destacó por su arte, hubo veces que su nombre quedó involucrado en polémicas más privadas e incluso en públicas como la pelea con el presidente, Javier Milei. En este contexto, fue su propia mamá quien confesó el consejo que le dio hace ya unos años.

Majo Riera llegó a Radio Con Vos para hablar de su libro Fue un Buen Verano, donde habla sobre su inspiradora historia de vida, especialmente sobre cómo enfrentó y superó un diagnóstico de cáncer de mama, transformando ese momento límite en una experiencia de crecimiento personal y amor, destacando el rol fundamental de la amistad entre mujeres y la búsqueda de la propia identidad.

Lali Espósito conoció la injusticia a los 11 años y su mamá le dio un consejo apra toda la vida

Si bien el tema central de la entrevista fue su lanzamiento, la mujer no pudo evitar hablar de su hija y fue así que contó cómo le enseñó a expresarse ante situaciones en las que no estaba cómoda.

"Cuando Lali tenía once años tuvo una situación, porque trabajaba desde once, un día vino y me plantea algo... que un adulto le había dicho algo, como un reto, y le pareció injusto porque ella se estaba esforzando un montón y hacía un montón de sacrificio con el colegio, con saber la letra, con ir comida y bañada", comenzó recordando una anécdota que no sólo la marcó como mamá sino que además forjó la personalidad frontal de la cantante.

"Yo en ese momento le dijo 'vos podes decir con respeto todo lo que pensás, aunque sea el presidente'", recordó y fue inevitable no largar una risita sabiendo que actualmente Lali enfrenta una disputa con el mismísimo presidente: " Se ve que se lo tomó en serio o se lo acordó", agregó.

Majo Riera defendió a Lali Espósito en los mensajes cruzados con el mandatario: "Ella nunca fue irrespetuosa, contestó desde el arte y contestó desde su lugar de ciudadana, lo que le pareció como cualquier otro ciudadano", comenzó aunque a los pocos minutos reconoció el alcance de la artista: "El efecto que provoca ella o lo que le pasó a quien lo recibió es otra cosa".