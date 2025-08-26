Flor Vigna atacó pero el ninguneo fulminante de Griselda Siciliani y Luciano Castro la destrozó

¡Escándalo! Flor Vigna encendió la mecha con declaraciones explosivas sobre su relación pasada con Luciano Castro, pero lo que nadie esperaba era la fría y contundente reacción del actor y su actual pareja, Griselda Siciliani.

¿Qué pasó? Intrusos (América), siempre al acecho, logró captar el momento en que la pareja se pronunció sobre los polémicos dichos de Vigna, y el resultado fue un ninguneo que dejó a todos boquiabiertos.

Griselda Siciliani y Luciano Castro están muy enamorados

Flor, no dudó en abrir el baúl de los recuerdos y compartir su experiencia: "(Luciano) Me llamó cuando estaba en España. ¡Está re loco, está re loco! ¡Viví un infierno! No, no te voy a contar todo, pero sí que la pasé recontra mal. Y después dije: 'Bueno, todo sirve para aprender'". Una declaración fuerte que, sin duda, dejó a más de uno intrigado.

Pero cuando llegó el momento de escuchar la respuesta de Castro y Siciliani, la temperatura bajó de golpe. En medio de un paseo tranquilo, la pareja fue abordada por un notero del programa, quien no dudó en ir directo al grano: "Luciano, ¿te molesta que se siga hablando de esto? ¿Te gustaría ponerle un fin, llamarla y decirle 'Flor, no hablemos más'?".

La respuesta del actor fue tan breve como cortante: "Ella puede decir lo que quiera, no tengo nada que decirte realmente". Así las cosas, la fulminante respuesta dejó claro que ni siquiera intenta entrar en polémicas ni aclarar las acusaciones.

El turno de Siciliani no fue menos impactante. Ante la pregunta de si había contactado a Flor o si sentía la necesidad de hablar sobre el tema, la actriz respondió con una serenidad aplastante: "Yo no hablo de la intimidad de nadie, ni de la mía ni de las de otras personas. Está todo bien que otros quieran hablar de la intimidad, veo que está bastante de moda, pero a mí no me gusta".

Flor Vigna

Por si fuera poco, cuando el notero intentó avivar el fuego mencionando los "calvarios" y "infiernos" que otras mujeres habían vivido con Castro, Siciliani fue tajante: "Respetemos lo que dice cada mujer. Si una mujer dice que vivió infiernos, seguramente los vivió, esa es mi opinión. Si ella dice eso... por algo será... digo, respetemos eso. Después, cada uno habla de lo que quiere".

¿Es este el capítulo final del drama? Difícil saberlo en un mundo donde las declaraciones cruzadas son moneda corriente. Por ahora, lo único claro es que Flor Vigna no pasó desapercibida y que Griselda Siciliani y Luciano Castro optaron por ignorarla con una elegancia que muchos interpretan como el ninguneo más categórico del año.