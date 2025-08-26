¡Se viene el lineup del Lollapalooza 2026! ¿Quiénes estarán? El misterio que tiene en vilo a toda Argentina

Todo listo para lo que promete ser uno de los momentos más emocionantes del año: el anuncio del lineup oficial del Lollapalooza Argentina 2026. Este jueves 28 de agosto, exactamente a las 12 horas, las redes sociales del festival se convertirán en el epicentro de gritos, memes y teorías conspirativas. Porque, ¿quién no tiene al menos un amigo que jura que su banda favorita "seguro que estará este año"?

El Hipódromo de San Isidro será nuevamente el escenario de tres días de música, baile y descubrimientos musicales los próximos 13, 14 y 15 de marzo . Pero antes de que empezara a planear cómo sobrevivir al sol, las multitudes y los precios de los food trucks, hay algo mucho más importante: ¿quiénes tocarán?

Lollapalooza Argentina 2026

La edición pasada dejó una vara muy alta. Justin Timberlake bailó como si no hubiera mañana, Olivia Rodrigo hizo emocionar a todo el fandom (otra vez), y Tool confirmó que sí, todavía pueden hacerte sentir que existe otro planeta en el que la música es la que manda.

Pero este año, el misterio está más picante que nunca. Las redes ya están inundadas de especulaciones: ¿volverá Wos con su energía demoledora? ¿Habrá una sorpresa internacional que nos deje boquiabiertos? ¿Shawn Mendes aterrizará en Argentina? ¿Volverán a arrasar Ca7riel y Paco Amoroso?

Ca7riel y Paco Amoroso en el Lollapalooza 2025

Lo único seguro es que el Lollapalooza sabe cómo jugar con las emociones. Las primeras entradas volaron en menos de 24 horas, y ahora toda Argentina espera el lineup como si fuera el final de Game of Thrones. ¿Qué pasará este jueves? ¿Sorprenderán con alguna banda legendaria? ¿O apostarán por esos artistas emergentes que siempre terminan llevándose los aplausos?

Preparen las alarmas, los tweets y los pochoclos. Este jueves será un día para pegarse a la pantalla y gritar "¡No lo puedo creer!" o "¡Yo sabía!". Porque si algo enseña el Lollapalooza es que siempre hay lugar para la sorpresa, la emoción y una buena dosis de locura festivalera. ¡