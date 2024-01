Flor Vigna cruzó con todo a Sabrina Rojas por exponer que Luciano Castro no estuvo en el cumple de su hijo

Sabrina Rojas y Luciano Castro son, sin lugar a dudas, una de las parejas de famosos que mejor llevaron su separación. Los padres de Esperanza y Fausto no sólo lograron dejar de lado sus diferencias por la crianza de sus hijos, sino que además abrazaron y celebraron que cada uno pudo rehacer su vida sentimental.

Sin embargo, en las últimas horas la modelo sorprendió al momento de exponer a Castro en sus redes sociales. ¿Qué fue lo que sucedió? El actor prefirió comer un asado con amigos en Mar del Plata en vez de celebrar el cumpleaños de su hijo menor, pese incluso a que Rojas se encargó de viajar especialmente para que padre e hijo pudieran pasar tiempo juntos.

Pero eso no fue todo. La modelo también expuso que el actor lleva más de veinte días sin mantener contacto con sus hijos y acompañó su descargo en Instagram con una fuerte estrofa que Shakira supo dedicarle a su ex, Gerard Piqué: "Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro también".

Sabrina Rojas

Si bien Castro se llamó a silencio y prefirió no confrontar con la madre de sus hijos, fue su actual pareja la que levantó la voz y salió a defenderlo en los medios. "Sé que él es muy buen papá y ella muy buena mamá. Y me quedo con eso", intentó esquivar en un principio Flor Vigna, ante la pregunta del movilero de Intrusos.

"Si a mí me toca hablar de Lu, que es la persona que más conozco, él lo da todo por sus hijos. Se desvive por sus hijos. Siento que todo fue un poquito injusto", disparó la influencer, en alusión a las denuncias públicas que hizo Rojas sobre lo que sucedió el día en el que debían celebrar el cumpleaños de Fausto.

Además, Vigna explicó que Castro decidió no salir a aclarar la situación para evitar la exposición en los medios. "Por no querer dar notas y preferir no salir a hablar, a veces Lu queda mal parado. Pero no es así. Él es re buen papá", cerró, aunque sin brindar explicaciones sobre el asado de la polémica.