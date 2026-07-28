Flor Vigna destrozó a Nicolás Cabré en un reality mientras el actor llora la muerte de su hermano

Flor Vigna decidió prender el ventilador en el reality español La Casa de los Famosos y destrozar la imagen de Nicolás Cabré. Mientras el actor atraviesa el luto más profundo de su vida tras la muerte de su hermano Duilio, Vigna no tuvo piedad al recordar la tortuosa convivencia que, según ella, mantuvo con el galán durante las grabaciones de Mi hermano es un clon.

Sin filtros y frente a las cámaras que transmiten para todo el viejo continente, la mediática recordó su primer protagónico y la pesadilla que, asegura, vivió junto a Cabré. Las palabras de Vigna fueron dardos envenenados directos al profesionalismo y la calidad humana del actor: "Me tocó con un actor que ya era muy conocido, pero él es como muy neurótico. Como que puede llegar de muy mal humor un día", lanzó en un primer momento.

Nicolás Cabré y Flor Vigna enMi hermano es un clon junto a Gimena Accardi

Pero el descargo no terminó ahí. Flor profundizó en el malestar que reinaba en el set: "Actúa muy bien, es muy talentoso, pero estábamos todos como esperando que, por favor, venga de buen humor. Era muy difícil porque era mi primer protagónico y era como 'te amo, estoy re enamorada de vos' y en realidad lo odiaba con todo mi ser porque era malísimo e insoportable".

La denuncia de Vigna escaló al punto de tildar al actor de "mala persona", acusándolo de maltratar al personal técnico del programa: "Era mala persona con los técnicos, con las vestuaristas. ¿Viste esas personas que te dan ganas de vos tener más voz para poder decirle lo que pensás? Yo también recién empezaba, entonces también me arrepiento de haber sido tan sumisa ", cerró de forma lapidaria.

🎥 Flor Vigna destrozó a Nicolás Cabré en el reality "La casa de los famosos" ✍️ #Chisme 👀 pic.twitter.com/mVIq2YQ9j1 — Chisme (@somoschisme) July 27, 2026

El peor momento de Nicolás Cabré

Estas declaraciones llegan en el momento de mayor vulnerabilidad para Nicolás Cabré. El pasado domingo, el actor rompió su habitual hermetismo para comunicar la trágica noticia del fallecimiento de su hermano mayor, Duilio Cabré, de apenas 47 años.

Con el corazón roto, Nicolás despidió a su compañero de vida con un mensaje que conmovió a sus seguidores: "Duilio, me parece increíble estar escribiendo esto pero acá estoy. Con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años. Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón".

El triste posteo de Nicolás Cabré

Este nuevo golpe familiar se suma a la pérdida de su madre, Cristina Birckenstaedt, ocurrida en junio de 2025, marcando una racha trágica para el actor. Por ahora, el silencio de Nicolás Cabré, fiel a su estilo reservado, es la única respuesta ante un ataque que muchos consideran fuera de lugar.