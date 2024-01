Flor Vigna reveló insólitos detalles de su primera cita secreta con Luciano Castro

Flor Vigna llegó a la fama como participante de Combate y ahí conoció a Nico Occhiato, con quien estuvo de novia casi siete años (con varias interrupciones en el medio) aunque finalmente decidieron en 2020 ponerle fin a ese ida y vuelta. Mientras él armaba Luzu TV, ella se lanzaba como cantante y fue un día, en el gimnasio, cuando conoció a Luciano Castro, su actual pareja.

Luciano Castro y Flor Vigna.

Flor es también una enamorada del amor, siempre que puede presume a Castro y le escribe canciones. La última, "Picaflor", dedicada al creador del streaming, recalca que él era un niño y que a ella "le gustan mayores", haciendo referencia a la edad que se lleva con el actor, que no es un impedimento para ninguno. Aunque mantuvieron su romance en secreto un par de meses, pronto fue más fuerte y decidieron blanquearlo.

La actriz decidió hablar sobre sus primeros encuentros con Luciano y dio algunos detalles íntimos de aquella tarde donde decidió "invitarlo a merendar", pero que un contratiempo casi arruina la cita perfecta. El accidentado encuentro hoy es una anécdota.

"Me pasó algo re loco. Mi casa tiene como dos puertitas y por suerte vivo cerca de mis viejos porque lo que me pasó es que pedí un delivery. Era un plan de merienda porque a mi me gustaba, pero también era como un chabón muy grandote. Y digo: 'Mirá si me invita a la noche y me rapta' (risas). No, no sé si me rapta, pero me daba como cosa", comenzó a narrar.

"Entonces dije: 'Vamos con merienda'. Me pedí un budín de limón y una limonada. Y al toque que pedí dije: 'Soy re rata. Pedí re poco'. Así que pedí más. Y cuando llegó el delivery, salgo y se me cierra la puerta del viento y me quedé afuera", recordó la ex Combate, quien había revelado además que tuvo que salir a buscar ayuda y no quería blanquearle a su familia que estaba por tener la cita.

"Me fui corriendo a lo de mi vieja. No me quedaba otra. Faltaba ponele media hora para que llegue. No le iba a decir que iba Luciano Castro a casa. Le digo: '¿Vos tenés llaves?'. Me dice que no y me voy de mi papá que es a la vuelta de lo de mi papá. Él si tenía", dijo, y luego continuó entre risas su narración: "Vuelvo corriendo. Abro la puerta, pero me quedaban unos 5 minutos hasta que él viniera. Yo estaba media chivadita de haber corrido unas 10 cuadras".

Luciano y Flor super enamorados.

En esos cinco minutos que le quedaban, Flor reveló que se bañó, se perfumó y se maquilló como pudo, pero que no estaba preparada como le hubiera gustado. "Llegué a 5 de 10. Pero le gustó el 5. Así que llegó y me dijo: "¡Qué linda que estás!". Le conté lo que me había pasado y él estaba más nervioso que yo", aseguró.

Además, la artista reveló finalmente que en la intimidad ambos son muy fogosos, innovadores y hasta se animó a puntuar la relación con un 10/10. "Con Luciano somos ambos un diez. Jugamos a lo que queremos", expresó.