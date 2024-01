Noelia Marzol liquidó a Flor Vigna y se negó a una reconciliación: "Todas las canciones son para su ex"

Flor Vigna lanzó su nueva canción llamada "PicaFlor", dedicada 100% a Nicolás Occhiato y con un palito de por medio a Flor Jazmín Peña, ya que en los primeros días de lo que va del año blanquearon tener una relación amorosa, pero la novela dio un giro rotundo y en vez de generar algún tipo de polémica con los involucrados, el disparador saltó hacia Noelia Marzol y se armó una guerra entre las dos bailarinas.

¿Qué tiene que ver Noelia Marzol en esta historia? En un principio no tenía absolutamente nada que ver, pero Vigna decidió meterla con un comentario que creyó que iba a ser "gracioso" y terminó no sólo generando una situación incómoda, sino desatando una guerra y malestar entre ambas mujeres.

Flor Vigna y Noelia Marzol enfurecidas después de lo ocurrido en el Bailando.

El hecho se desvirtuó el martes por la noche mientras transitaba el Bailando por un Sueño. Es que, cuando llegó el momento de bailar para Marzol y Jony Lazarte, Vigna debió puntuarlos debido a que está ocupando momentáneamente la silla de Pampita y su devolución comenzó siendo sobre todo extraña.

"Con Noe hemos compartido un PicaFlor", lanzó, dejando sorprendidos a quienes se encontraban presentes y principalmente a Marzol, que no sólo no se esperaba ese comentario sino que en el estudio estaba observándola desde un costado Ramiro Arias junto a los dos hijos que tuvieron, el cual también se sintió completamente incómodo por la situación.

Intentando reconstruir rápidamente lo dicho, Vigna quiso arreglarla y atinó a expresar una serie de halagos hacia Marzol para dejar "tranquilidad" en su matrimonio. "Pero ahora ella es una persona hermosa, casada. Una señora hermosa de muchos códigos y le llegó uno mejor. Sos hermosa, Noelia Marzol. Sos talentosa, no sos quilombera ni nada. Tenes unos códigos tremendos".

Tinelli se quedó congelado por la situación, se le acercó a Ramiro, que se mostró incómodo y sonrojado y volvió a pararse al lado de Marzol, quien explicó: "Rami sabe todo. Estuve como tres días para contarle toda la lista, pero sabe todo".

Pero lo que pareció que había quedado con "buena onda", terminó estando todo mal detrás de cámara. Es que claro, la ex protagonista de "Sex" puso su mejor cara dentro de la situación incómoda y el inesperado cometario de Vigna simplemente para no generar disturbios, pero cuando le tocó marcharse hacia su camarín, ardió Troya.

Su enojo lo demostró al día siguiente en una nota con Ciudad Magazine en el cual aseguró que no le interesa hablar de sus ex y que eso es una estrategia de marketing que hacia Vigna, lo cual le parece innecesario que la meta en el medio y mucho más cuando estaba su marido y sus hijos presente. "El contexto no me pareció que se prestara en absoluto, manifestó".

Flor Vigna

Al expresarse de tal manera, desde LAM decidieron comunicarse con ella para saber cuál es su situación actual con respecto a esta nueva división entre mujeres y volvió a remarcar, esta vez mediante la televisión, lo que más le molestó de todo lo que pasó y hasta dejó en claro que no le pareció nada correcta la actitud de la actual novia de Luciano Castro.

En cuanto a su explicación sobre qué fue lo que más enojo le dio de lo que pasó, explicó: "A mí lo que me molestó es que estaban mi marido y mis hijos, y la verdad es que conocen a Rami, es re perfil bajo. Si él viene acá es para traerme a los nenes porque estoy en un momento en el que siento que no estoy nunca en mi casa, y a bancarme. Yo de verdad toda mi vida pasada la re asumo, pero ya está, ya pasó. Entonces, hacerlo pasar una situación incómoda me parecía cualquier cosa. Lo que pasó, pasó y no vuelvo una y otra vez con que salí con este o con el otro".

Noelia Marzol en una producción de fotos.

En esa misma línea, aclaró que no comparte la actitud de Vigna ni su estrategia de marketing de hablar de su ex novio para generar reproducciones y generar interacción, con una indirecta bastante directa. "Lo hizo para promocionar la música, pero ella lo admite y lo asume también. Yo lo promocionaría diferente. Todas las canciones son para los ex".

Por último, indicó que no existen posibilidades de acercarse a la ex Combate para aclarar las cosas, porque siente que no es ella quien lo tiene que hacer. "Yo no la tengo que ir a buscar a Flor para hablar. En todo caso, que venga ella a pedirme disculpas y hablo cara a cara, no tengo ningún problema. Ustedes me conocen, chicos. Yo soy muy tranquila, pero no se metan con mi familia porque ahí hay un límite". ¿Existirá una posible reconciliación?