Video viral de Emilia Mernes: reaccionó de la peor manera cuando le preguntaron por Javier Milei

La cantante Emilia Mernes está tal vez en la cresta de la ola de su carrera musical. Con 27 años y con una extensa carrera que hizo de a poco y con mucho trabajo, la artista se ha convertido en una de las más escuchadas de Argentina.

Con colaboraciones con su pareja Duki pero también con artistas de la talla de Tini Stoessel y María Becerra, Emilia es una de las artistas más queridas en el mundo de la música pop. Su último disco "Mp3", llamó mucho la atención por sus reminiscencias al pop del 2000, desde sus sonidos esenciales hasta su look totalmente versionado que conquistó a todos.

Emilia Mernes

Emilia es muy amada en Argentina pero también conquistó los corazones de España. En ese país del viejo continente, la cantante es reconocida por su talento musical pero también por ser extremadamente divertida en las entrevistas.

Varias veces estuvo en los late night shows más conocidos, ejemplos son sus participaciones en "El Hormiguero" y en "La Resistencia", dos programas de televisión que son altamente consumidos por los espectadores españoles. Sin embargo, la última entrevista que Emilia tuvo con una periodista española la dejó totalmente expuesta.

Ante la pregunta de la comunicadora sobre la gestión de Mieli, Emilia no tuvo más respuesta que una cara de incomodidad: "Los argentinos pueden sufrir recortes por el nuevo gobierno de Milei. Como mujer, argentina y artista, cómo estás viviendo está situación", le preguntó la periodista.

Emilia escondió rápidamente su cara de incomodidad tras semejante pregunta. La respuesta, fue un gesto con su boca a alguien que estaba detrás de escena; así la artista pudo "zafar".

Emilia Mernes

Detrás de cámara, la voz de una mujer se impuso: "No vamos a hablar de política", se escuchó. Ante esta alocución, Emilia volvió a respirar y dijo con una perfecta y gigante sonrisa blanca: "Gracias, muchas gracias".

El video, que se filtró por redes sociales, ya es viral en todo el mundo, pero en Argentina la discusión se volvió tendencia: están quienes piensan directamente que Emilia pertenece a las Fuerzas del Cielo de Milei por no haberse posicionado en contra del gobierno.

Lali Espósito

Algunos otros la trataron de tibia y hasta la compararon con Lali Espósito que sí reaccionó cuando La Libertad Avanza ganó las elecciones a Unión por la Patria de Sergio Massa.

Otros, con una visión más "dialoguista", interpretan que no todos los artistas tienen que sí o sí responder cuestionamientos políticos ni posicionarse explícitamente sobre temas de actualidad partidaria.

La reacción de Emilia vs. la reacción de Lali

Es conocida la batalla mediática que el presidente y todo el arco político libertario libraron contra Lali. Desde que se preveía que podría llegar a ser presidente, la cantante se mostró preocupada y hasta sorprendida por los resultados electorales que pusieron al candidato de ultraderecha a sentarse en el sillón de Rivadavia.

Milei la acusó de "vivir del Estado" y hasta reposteó noticias falsas sobre ella. Lali, a diferencia de Emilia, entró en el juego y hasta responde a sus haters libertarios.

Lali Espósito

La última contienda, sucedió hace 48 horas cuando refutó los rumores que decían que había cobrado más de 37 millones de pesos para cantar en la Fiesta Nacional de La Chaya, en La Rioja.

En una conversación con LAM, advirtió: "En mi caso se metieron con la contratación de los shows municipales, creando un poco esta imagen del artista yéndose con los bolsos choreados con la plata del pueblo, un delirio absoluto".

Además dijo: "No lo necesito. Por suerte hago publicidades, grabo películas, soy productora de series también, hago un montón de cosas. No necesito tirarle mi CV a nadie", y por si quedaba alguna duda explicó: "No me parece bien estigmatizar la cultura (...) En los shows que hago trabajan miles de personas. Todos los artistas que yo conozco han hecho shows para municipios. A veces se siente increíble tener que explicar esto".

"Eso se parece más a las épocas oscuras y a los dramas humanos, que a una sociedad que quiere crecer. Al final, creo estamos todos haciendo lo que podemos con lo que va sucediendo en nuestro hermoso país. El otro no es nuestro enemigo. El otro también se busca la vida, hace lo que puede. Nos han enfrentado y no es por ahí", explicó Lali dejando cerradas varias bocas.