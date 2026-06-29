"Fue un golpe horrendo": Mario Pergolini le dedicó unas sentidas palabras a Ernestina Pais

La muerte de Ernestina Pais sigue generando un profundo impacto en el mundo de los medios. A tres días del trágico accidente ferroviario que terminó con su vida en San Isidro, Mario Pergolini rompió el silencio y le dedicó un sentido homenaje al aire de Vorterix, donde recordó con emoción a quien fue la primera mujer en reemplazarlo en la conducción de Caiga Quien Caiga (CQC). Durante su programa No preguntes por Rusia, Pergolini compartió la mesa con Nicolás Etevenaux y, con evidente conmoción, se tomó unos minutos para hablar de la conductora fallecida. "Tremendo lo de Ernestina Pais", expresó.

Y continuó: "La verdad que fue un golpe horrendo, ¿no? Una cosa...". A su lado, Etevenaux completó la idea: "Y la tragedia". El clima en el estudio reflejaba el impacto que había provocado la noticia. Hubo silencios, frases inconclusas y un sentimiento compartido por quienes conocieron a Ernestina durante años. "Horrenda", agregó Pergolini y sumó: "La verdad que muy feo, muy feo. De una mujer querida además, ¿no?".

Su compañero coincidió sin dudar: "Recontra querida, años en la TV haciendo de todo". El creador de CQC también recordó la fortaleza con la que Ernestina enfrentó distintos momentos difíciles de su vida y el acompañamiento que siempre recibió de su entorno. "Y aun en sus momentos, así de desgracia, todo el mundo como intentando que salga", sostuvo Pergolini. Etevenaux agregó que la propia conductora había hablado públicamente sobre esas etapas complejas y cómo intentaba salir adelante.

Antes de cerrar el homenaje, Pergolini dejó un mensaje especialmente dedicado a la familia de la periodista. "Es una pena. Un cariño al hijo y a la gente que la quería. Es tremendo", concluyó. Sus palabras cobraron una relevancia especial porque durante años circularon versiones que hablaban de una supuesta enemistad entre ambos. Los rumores comenzaron en 2009, cuando Ernestina Pais fue elegida para reemplazar al histórico conductor al frente de CQC.

Ernestina Pais murió tras un accidente ferroviario

En aquella oportunidad, Pergolini había decidido cerrar una etapa de quince años al frente del programa. Sin embargo, esa supuesta mala relación nunca fue confirmada por ninguno de los dos. Por el contrario, Ernestina siempre habló con admiración sobre quien había sido la cara más representativa del ciclo. Su llegada a CQC tampoco fue convencional. Según contó en distintas entrevistas, la propuesta apareció durante un encuentro social cuando Diego Guebel le reveló una decisión que todavía no era pública: "Me dijo que lo que me iba a contar no lo sabía nadie, que se lo había dicho Mario la noche anterior y dijo 'sos vos'".

La respuesta inicial de Ernestina sorprendió incluso a quienes le acercaban la propuesta. "Yo dije que no primero", recordó años más tarde. Finalmente aceptó el desafío y pasó a ocupar un lugar histórico en la televisión argentina. Se convirtió en la primera mujer en conducir CQC y encabezó el programa durante tres temporadas, entre 2009 y 2011, junto a Gonzalito Rodríguez y Juan Di Natale. Tiempo después explicó que su salida respondió a una decisión personal.

Los horarios nocturnos le impedían acompañar a su hijo y, además, venía de atravesar un período complicado de salud. "Después de tantos años de felicidad de trabajar en medios tan geniales como Mañanas Informales y CQC, está buenísimo parar", explicó en aquel momento. También recordó con emoción cómo fue su despedida del ciclo. "Me fui con un aplauso cerrado de mis compañeros, fue una maravilla. Fue una decisión de vida, de parar un poco." Y nunca ocultó lo que significó ocupar el lugar que había dejado Pergolini. "Para Mario, se había cumplido un ciclo. Nadie lo hizo como él, yo lo admiraba y lo admiro y tomar ese lugar fue un honor", aseguró.

Así quedó el Honda Civic de Ernestina Pais, tras ser arrollado por el Tren de la Costa a la altura de San Isidro.

Ernestina Pais falleció el viernes 26 de junio, a los 54 años, luego de que el vehículo que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro. Su muerte provocó una inmediata ola de mensajes de despedida de colegas, amigos y figuras de distintas generaciones que coincidieron en destacar su calidez, su profesionalismo y la autenticidad con la que construyó una carrera que dejó huella en la televisión argentina.