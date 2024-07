Furia afirmó que sin ella la "televisión está muriendo": "Soy la persona correcta para generar el rating"

Si bien Gran Hermano terminó con la consagración de Bautista Mascia, quien sigue dando qué hablar es Juliana "Furia" Scaglione. Días atrás había trascendido que Telefe optó por rescindirle el contrato y ponerle punto final a su vínculo con el canal de la familia, hartos y cansados de los escándalos que protagoniza la ex hermanita. "Ella pidió esta liberación y queda liberada", habían contado en Intrusos y detallaron que la señal aprovechó para sacársela de encima.

Sin embargo, la hermanita decidió contar qué fue lo que ocurrió con el contrato que la unía a Telefe: "La noticia fue spoileada hace unos días, la verdad es que Telefe y yo rescindimos contrato. No estamos más juntos. Tengo libertad absoluta ahora. Recién vengo de firmar. Gracias a toda la gente que hay en Telefe que me apoyó un montón. Quiero darles las gracias porque hay mucha gente linda. Soy libre. Es decir que ya no tienen mi derecho de imagen, ni nada por el estilo".

Recordemos que semanas atrás, el periodista Luis Bremer había contado detalles del acuerdo que unía a Furia con Telefe. Por ejemplo, había detallado que se podía dar de baja unilateralmente por parte del contratante, que eran el canal y la productora. Algo que terminó ocurriendo. Los impuestos corrían por parte, en este caso, de Furia. Además, la ex jugadora había "autorizado en forma perpetua e irrevocable, sin límite de territorio fiscal, a exhibir su voz y su imagen en favor de la empresa". "Cedió los derechos respecto de Internet, medios digitales, telefonía, merchandising, publicidad de cualquier tipo, gráfica, textil y fonográfica", había contado el panelista.

Es en este contexto que Furia habló de su recientemente extinguido vinculo con Telefe a través de sus redes sociales. "Ha sido explotado durante varios meses por lo cual yo no pido nada, ellos tampoco me piden nada a mí. Terminamos de buena manera, nos queremos mucho. Por el momento, y esto es público, no le doy la visibilidad a ningún canal más que a mí misma. Esto significa que tampoco con Kuarzo. Ambos nos queremos mucho, esto es muy fuerte y por eso yo les pido a ustedes (los fanáticos) que no hablen mal de mi potrero. Yo tampoco lo voy a hacer porque es donde me encontraron, yo hice un casting. A mí me encuentra Kuarzo", pidió.

Juliana Furia Scaglione

Emocionada, destacó que la productora le abrió "las puertas a Gran Hermano" y sobre el fin de su contrato con la señal, se mostró confundida: "Yo estoy muy feliz por el proyecto. Obviamente me acongoja porque se terminó. Sé que hay mucha bronca de por medio por el tema de la palabra 'fraude', entonces vamos a empezar a ser políticamente correctos. De Gran Hermano no se habla más, de Telefe, tampoco. Y si se habla va a ser en buenos términos. Siempre me van a ver hablando bien".

Algunos de los fans de Furia

Cabe destacar que Juliana viene de increpar e insultar a Gastón Trezeguet durante una transmisión en redes sociales: "Sos un careta", le dijo ante la sorpresa del panelista de GH y uno de los que más la bancó cuando estuvo dentro de la casa más famosa del país. La "pelada" insistió que salió en sexta posición por los manejos de la producción y volvió a insistir con que hubo fraude dentro del reality. "Yo no le chupo la pi... a nadie. Es fraude. Todo el mundo lo sabe. No te hagas el bolu... Seguí siendo careta. Mañana en tu programa hablá mal de mí como hacés siempre cuando alguien se enoja con vos y listo", lanzó y cortó la transmisión.

De esta manera, la ex hermanita decidió bajar tres cambios y aclaró todo el panorama: "Yo me enamoré del formato, del programa, de vivir en esa casa, de un montón de cosas, me enamoré de ustedes. Para mí también es duro terminar con algo. No es que me echaron, si esto fue un común acuerdo". Llamativamente, este descargo de Furia se dio justo después de que en LAM advirtieran que la relación entre las autoridades de Telefe y la ex concursante estaba pasando por su peor momento, luego de que ella rechazara el premio en la final de Gran Hermano y apareciera -sin permiso- en el streaming de Alex Caniggia.

En aquella oportunidad, la "pelada" no solo cobró para ser parte de la transmisión, sino que además criticó al canal, lo que fue la gota que colmó el vaso. La producción de Telefe ya le había advertido que cualquier comportamiento inapropiado resultaría en su despido y tras su polémica aparición en el streaming de Caniggia, se tomó la decisión de desvincularla. Entre otras cuestiones, lo que realmente le molestó a la señal fue que Juliana hablara de los pagos que recibió durante su estancia en la casa más famosa del país. "A mí, Juliana, no me depositaron los 200 mil pesos. Son seis mil por día", había contado la ex participante.

Furia ya es un agente libre

Y agregó: "Me molestó cuando decían que nos pagaban un montón". Mientras todo esto ocurre, en las redes sociales se viralizó un fragmento de Furia despotricando contra la televisión en general, aventurándose a afirmar que sin ella la pantalla chica está al borde de la extinción. "La tele está muriendo y nada... si no encuentran a la persona correcta para que genere el rating, se les va a morir la tele. Y esa persona saben que soy yo, nada más", advirtió arriba del pony.