Mercenarios del horror: destaparon la red de trata que "vende" argentinos como carne de cañón para la guerra en Ucrania

Lo que comenzó como una supuesta oportunidad de "salvación" económica se transformó en un infierno de dimensiones bélicas. Una investigación de la Justicia Federal de Lomas de Zamora, con el sello de INTERPOL, acaba de destapar en Argentina una modalidad de trata de personas que hiela la sangre: una organización dedicada a captar ex militares y ex policías para enviarlos a los frentes de batalla en Ucrania bajo engaños, deudas y una explotación que roza la esclavitud moderna.

La trampa era perfecta. Aprovechando la vulnerabilidad económica y el perfil de hombres con formación en armas —muchos de ellos exintegrantes del Grupo Halcón—, los reclutadores ofrecían sueldos de 3.000 dólares mensuales para combatir en el ejército ucraniano por períodos de hasta tres años. Sin embargo, los "contratos" que les hacían firmar estaban en idioma ucraniano, ocultando la verdadera y macabra naturaleza de las tareas.

Elementos secuestrados

Para burlar los controles en el Aeropuerto de Ezeiza, la red instruía a las víctimas con un guion de mentiras. Ante la PSA o las aerolíneas, debían decir que viajaban para trabajar en la construcción. La fachada se desmoronó en marzo de este año, cuando detectaron a cuatro hombres con pasajes solo de ida, sin dinero para su estadía y sin saber quién los recibiría en el viejo continente.

Detrás de esta estructura del terror aparece un nombre que genera estupor: Griselda Inés Ortiz (45). ¿Quién es esta mujer que ya está presa? Se trata de una ex agente de la Policía Bonaerense que se convirtió en una mercenaria que traficaba con la vida de jóvenes argentinos. Ortiz fue detenida en un allanamiento en Tigre, mientras que su marido, un ex policía de la Federal logró huir a Brasil días antes de que la justicia llegara a atraparlo.

Griselda Inés Ortiz, de 45 años, ya está detenida

La modalidad de explotación era total: una vez captados, los hombres quedaban atrapados en una espiral de deudas ficticias por traslados y equipamiento . La red se aseguraba de que no hubiera vuelta atrás, convirtiéndolos en soldados forzosos en una guerra ajena.

La gravedad del caso obligó a INTERPOL a emitir una alerta morada , describiendo un esquema criminal que se repite a nivel global pero que en Argentina encontró un terreno fértil. Los informes oficiales no dejan lugar a dudas sobre la crueldad de la maniobra: "Se logró detectar la modalidad del reclutamiento de hombres jóvenes ex integrantes de las Fuerzas Públicas con conocimiento de manejo de armas de fuego para ser trasladados mediante ofertas laborales engañosas hacia las zonas de conflicto armado en el continente europeo, ocultando la naturaleza real de las actividades, la firma de contratos en idiomas desconocidos, la retención de documentos, la imposición de condiciones coercitivas y en algunos casos, la vinculación directa a hostilidades armadas", reza el testimonio de Interpol Colombia integrado a la causa.

El informe de los especialistas describe un destino final aterrador: "Una vez en destino, las víctimas son sometidas a retención y control mediante confiscación de documentos, aislamiento y deudas ficticias, siendo obligadas a participar en actividades de combate en conflictos armados; finalmente, cualquier intento de oposición es reprimido con coerción, amenazas e intimidaciones, consolidando un esquema criminal transnacional de explotación laboral forzosa ".