Furia contó que "los Rappi se tiran de la bicicleta" cuando la ven para saludarla y le dedicó una canción a "Manzana"

La vuelta de Gran Hermano promete revivir a algunos ex participantes que tuvieron sus días de gloria y hoy ya no tanto. Uno de los casos más emblemáticos es el de Juliana "Furia" Scaglione, quien pasó de ser la "ganadora moral" de la anterior edición del reality, y que por su popularidad se negó a continuar su vínculo con Telefe, para luego desaparecer de la escena pública con la misma velocidad que había llegado.

La polémica pelada, es evidente que tiene una distorsionada mirada de la realidad, de acuerdo a lo demostró en una declaración que dio en el stream Replay. Allí contó que cuando la ven en la calle, "se tiran los Rappi de la bicicleta". Sorprendido quien la entrevistaba, le preguntó si era real la anécdota. "¡Sí! O sea, les chupa un huevo. Tiran la bici y dicen: 'No, no. Pará. Necesito una foto tuya'", aseguró.

"No sé qué le generé. No lo voy a entender nunca obviamente. Pero bueno. También fue como una revolución medio social. Creo que una furia hay dentro de todos. Pero no estás grabado 24/7. Por eso la gente se relaciona tanto conmigo, porque dice: 'Che, soy igual a esta piba'", analizó Scaglione, en una exposición de lo bien que está su autoestima.

Esta altanería que la caracterizó como jugadora, también la marcó como ex jugadora. Aunque la necesidad de pantalla para mantener el negocio de sus presencias, ahora la llevó al mundo artístico, con el debut de una canción dedicada Federico "Manzana" Farías, también conocido como "Big Apple". Un ex compañero de reality con el que tuvo una mala relación dentro de la casa más famosa del país.

"Ganate el pan, gil de mierda", es la primera frase que suelta Furia de la canción. "Mucho bla, bla, bla y te fuiste mal parado, te veo desde arriba y veo un fracasado. Pensó que está pegado y está retirado, comiéndose una vieja vizcachera a su lado", agrega en relación a Virgina Demo, otra ex compañera con la que terminó en malas condiciones.

"Ay, ay, ay. Cómo vas a competir cuando tu lujo es una noche en McDonald's. Ay, ay, ay. Yo estoy en el VIP y vos con botellas que dejó otra persona. Yo seré la ura, pero él nunca labura. Colocado todo el día, reventado, fisura", continúa la pieza artística que parece una pieza de humor por la falta de calidad a la hora de los talentos como cantante.

"Virzana": el shippeo armado entre Virginia y Manzana.

Los palos a la buena onda entre Farías y Demo, tienen un lugar protagónico en la canción: "Sus pechos le calientan y no está autorizado. Las tetas de esa vieja te dejaron tarado. Yo seré una cabeza, vos un gordo hamburguesa. Cucaracha, comé de otra mesa. ¿Le dijiste a tu novia que te comés la vieja?", cuestiona allí.

"Te sacan el cincuenta, yo hago mis propias cuentas. Pedazos de ratas, no generan un peso. Es que su contrato, no le genera ingresos. Firmaron un papel y se quedaron presos", es el cierre del tema, con un especial énfasis puesto en la decisión que la apartó de Telefe, y también de los grandes eventos públicos que ofrecía el canal de aire.

Catalina Gorostidi atendió a Juliana "Furia" Scaglione tras la canción que le dedicó a Federico "Manzana" Farías.

Otra de las ex integrantes de GH que aprovechó la canción para buscar cámara y popularidad, aunque también lo hizo para enterrar a su ex amiga Furia, fue Catalina Gorostidi. "Che, ¿nadie le dijo no da? Entre el lugar marginal donde lo grabó, la voz peor que la mía cuando estaba en GH, la peluca del cotillón más berreta de Buenos Aires, y la discriminación de la letra. Afirmo que está peor de lo que pensábamos. Y sus 'seguidores' aún peor", cuestionó la pediatra acusada de estafas.